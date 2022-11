Antoine Dupont, on ne le présente plus. Il est actuellement, un des tout meilleurs joueurs du monde, et le visage du Stade toulousain n’est pas tout à fait le même selon s'il est sur le terrain ou non. Cette saison, il a démarré une seule rencontre sur le banc, c’était à Pau, et le Stade s’était incliné. Absent à Bayonne pour cause de doublons, Toulouse s’était encore incliné. Certes, il n'était pas à Montpellier, ménagé, et les Stadistes s'étaient quand même imposés. Mais dans cette rencontre ce sont plutôt les Héraultais qui n’avaient pas réussi à convertir leur domination, qu’une équipe toulousaine qui avait dominé les débats.

Mais voilà, le 12 novembre dernier, lors de la rencontre entre la France et l’Afrique du Sud, le numéro 9 international a écopé d’un carton rouge, son premier en carrière. Une exclusion dûe à un jeu dangereux sur l’ailier des Springboks, Cheslin Kolbe, et qui lui a valu une suspension de quatre semaines. Une bien mauvaise nouvelle pour Toulouse, qui va donc devoir se passer de son maître à jouer pour les deux prochaines rencontres de championnat, mais surtout pour le premier match de coupe d’Europe et le déplacement au Munster.

XV de France - Antoine Dupont a écopé de son premier rouge en carrière contre l'Afrique du SudIcon Sport

Jean Bouilhou entraîneur des avants stadistes, présent en conférence de presse, a reconnu que cette absence et notamment pour le match contre les Irlandais va manquer : "Oui cette absence pour le début de la campagne européenne, c’est problématique, je pense qu'on aurait eu besoin de lui à ce moment de la saison."

Une place pour trois

Le club Rouge & Noir va donc devoir évoluer sans sa star. Mais si cette absence semble préjudiciable, l’entraîneur des avants s’est tout de même montré confiant sur la relève. "On va le gérer, car même quand il était là (Antoine Dupont, NDLR), on a effectué beaucoup de rotations, notamment avec Arthur Retière et Martin Page-Relo".

Depuis le début de saison, c’est plutôt Arthur Retière qui tient la corde pour être le remplaçant du poste. Cette saison, le polyvalent trois-quarts aile a disputé deux rencontres titulaires comme demi de mêlée et a effectué deux entrées à ce poste.

Top 14 - Arthur Retière (Toulouse) titulaire face à BayonneIcon Sport

La deuxième option, c’est donc le jeune Martin Page-Relo, le demi de mêlée de 23 ans est bien installé dans la rotation du club des bords de la Garonne . Il a joué une rencontre titulaire, cette saison, c'était à Pau, et il a également effectué deux entrées en jeu. Ce dernier s’est dit prêt à postuler à une place de titulaire le week-end. "Oui, c’est sûr que l’absence d’Antoine Dupont, libère de la place à mon poste. Maintenant, je vais continuer à travailler dur pour postuler à une place de titulaire et si je joue, je serai le plus heureux."

Top 14 - Martin Page-Relo "se dit prêt à jouer" titulaire en l'absence d'Antoine DupontIcon Sport

Il existe une troisième possibilité pour Ugo Mola, en la personne de Paul Graou. Même si le demi de mêlée en provenance d’Agen n’a pas beaucoup joué cette saison. À l’heure actuelle, il est encore convalescent d’une blessure à l’épaule, mais pourrait réintégrer le groupe ces prochains jours et donc être disponible pour pallier la suspension d’Antoine Dupont. Si Toulouse dispose de ressources au poste de numéro 9, l’absence d’un des meilleurs joueurs du monde risque néanmoins de poser souci. Notamment au niveau européen où toute l’expérience et le talent d’Antoine Dupont auraient été des atouts de poids pour le club de la ville rose. Pour rappel le joueur a décidé de faire appel de sa suspension, nul doute que les dirigeants toulousains et l'intéressé suivront de près les décisions de la commission de discipline.

Par Ghyslain Le Roy