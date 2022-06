Toulouse - La Rochelle

Ça va taper très fort sur la pelouse d’Ernest-Wallon ce samedi soir. Ennemis intimes depuis deux saisons, Toulousains et Rochelais vont, une nouvelle fois, se retrouver. Une chose est certaine, le parcours d’une des deux formations va s’arrêter à l’issue de la rencontre. Les Maritimes ne partent pas favoris, en premier lieu car ils se déplacent mais également car ils restent sur six revers consécutifs face aux Haut-Garonnais. Malgré tout, la dynamique est exceptionnelle pour Grégory Alldritt et les siens, deux semaines après leur sacre en Champions Cup.

En face, ils vont retrouver un Stade toulousain également en confiance qui ne compte pas lâcher son titre ce samedi soir. Il y aura de l’international français à la pelle, deux gros prétendants au bouclier de Brennus et un stade à guichets fermés, quoi de plus pour définir cette partie d’énorme choc ? Les plus de 18 000 personnes présentes dans les tribunes pourraient bien faire basculer la balance du côté des Rouge et Noir.

Notre pronostic : victoire de Toulouse.

Bordeaux-Bègles - Racing 92

Une équipe dans le doute face à une autre trop irrégulière. Voilà, en quelques mots, comment on pourrait résumer sur le papier cet affrontement entre Bordelo-Bèglais et Racingmen. Sur le terrain, là aussi, les débats risquent d’être virils dans le bon sens du terme. Défaits à la surprise générale sur le terrain de Perpignan la semaine passée, l’UBB doit réagir et n’aura surtout pas le choix, au risque de voir sa saison se terminer plus tôt que prévu. Après avoir laissé échapper un billet direct pour les demies, Bordeaux-Bègles est obligé de recevoir un Racing 92 toujours dangereux.

Les Franciliens ont alterné entre le chaud et le froid mais se sont bien qualifiés en phase finale après une victoire à l'arraché contre Toulon. Les joueurs de Laurent Travers ne partiront pas favoris sur cette rencontre mais ont l’effectif pour faire tomber les Unionistes et rallier les demi-finales. Comme lors de Toulouse-La Rochelle, le XV de France devrait bien être représenté sur la pelouse de Chaban-Delmas.

Notre pronostic : succès bordelais.

Mont-de-Marsan - Perpignan

L’Usap mettra-t-elle un terme à la malédiction des clubs de Top 14 lors de l’access match ? C’est en tout cas ce que pense un bon nombre de personnes. Forts de leur victoire face à l’UBB dimanche dernier, les Perpignanais vont arriver en pleine confiance sur le pré du stade André-et-Guy-Boniface. De l’autre côté, les Montois ont pris une énorme claque en finale de Pro D2 face à l’Aviron bayonnais.

Près de cinquante points encaissés qui font tâche lors de la magnifique saison landaise. Les coéquipiers de Léo Coly vont devoir s’appuyer sur un public en feu pour tenter d’arracher un billet pour le Top 14, dix ans après. Malgré tout, il semble que les Catalans partent avec un temps d’avance.

Notre pronostic : victoire de l'Usap