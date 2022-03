Toulon - Clermont

Le XV de la rade affiche une bien meilleure mine ces derniers temps. Large vainqueur de La Rochelle le week-end dernier (41-11), les Toulonnais sont bien plus efficaces à domicile et la machine semble bel et bien lancée. Mais pour compter sur un succès varois, il faudra faire preuve de courage et solidarité, face à des Auvergnats à la conquête des phases finales. Les hommes de Jono Gibbes restent sur trois victoires de rang, mais toutes à domicile. L'ASM n'a plus connu le succès loin de leurs bases depuis 6 rencontres. C'est pourquoi nous misons sur une victoire toulonnaise, avec des Auvergnats aux portes du bonus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 9764 vote(s) Toulon Match nul Clermont

Notre pronostic : victoire de Toulon

Brive - Castres

Les Corréziens font généralement preuve d'efficacité à la maison. Douzième au classement avant cette 21ème journée, Voisin et consorts ont tout à perdre en cas de défaite. En effet, les Brivistes se voient talonner par l'USAP, qui figure à seulement trois petits points. De l'autre côté, les Tarnais ont démontré la grande force mentale de leur troupe grâce au large succès contre le leader héraultais (25-9), il y a trois semaines, malgré une infériorité numérique. C'est pourquoi nous misons sur une victoire de Castres face à une formation briviste accrocheuse.

Notre pronostic : victoire de Castres, bonuf défensif pour Brive

Montpellier - Biarritz

C'est probablement la rencontre la plus déséquilibrée de cette 21ème journée. D'un côté, le leader, Montpellier reçoit la lanterne rouge, Biarritz. Après une défaite frustrante contre Toulouse le week-end passé, les Héraultais auront à cœur de faire honneur à leur trône. Les Biarrots quant à eux, sont sur 3 défaites consécutives et ont encaissé 144 points au total. C'est pourquoi nous voyons un large triomphe montpelliérain, samedi sur leurs terres.

Notre pronostic : victoire bonifiée pour Montpellier

Pau - Perpignan

Vainqueur à Chaban il y a trois semaines, le courage des Palois en a séduit plus d'un. De plus, cette rencontre est sûrement la plus importante pour les Béarnais. En effet, Pau (11ème) a tout à remporter face à l'USAP, premier relégable. En cas de succès, les protégés de Piqueronies pourraient prendre au moins dix points d'avance sur la zone rouge, face à des Catalans qui peinent à se faire valoir à l'extérieur. C'est pour cela que nous nous attendons à une victoire paloise.

Notre pronostic : victoire pour Pau

La Rochelle - Racing 92

Nous risquons d'assister à une véritable bataille entre deux prétendants au Brennus, en quêtes de relance. En effet, les deux formations restent sur un revers cuisant. Pourtant en bonne forme avant leur surprenante défaite à Perpignan (34-13), les Racingmen devront sortir le grand jeu à Marcel-Deflandre. Plutôt convaincants devant leur public, les Maritimes auront à souhait de leur faire honneur dans un match qui promet d'être alléchant. Malgré des Franciliens féroces, nous misons sur un court succès rochelais.

Notre pronostic : Victoire pour La Rochelle, bonus défensif pour le Racing 92

Stade Français - Bordeaux

Dans cette affiche du samedi soir, les deux équipes ont fort à gagner. Camp parisien, un succès face aux Girondins leur permettrait de se rapprocher davantage du Top 6. Côté bordelais, rien ne va plus et il est l'heure d'interrompre cette série noire de cinq échecs de rang. Mais la tâche s'avère ardue face à des Franciliens sûrs de leurs forces à Jean Bouin. Malgré le retour des internationaux, nous voyons les hommes de Christophe Urios concéder de peu une sixième déconvenue consécutive.

Notre pronostic : victoire pour le Stade Français, bonus défensif pour l'UBB

Stade Toulousain - Lyon

Côté Rhodanien, la défaite à Marcel-Michelin doit toujours figurer en travers la gorge. Battu dans les dernières minutes, le LOU avait pourtant l'occasion de valider un peu plus leur ticket pour les phases finales. En plus, les hommes de Pierre Mignoni n'affrontent clairement pas Toulouse à la meilleure des périodes. En effet, les champions de France et d'Europe récupèrent enfin leurs chelemards. En confiance suite à leur victoire convaincante face au leader, le week-end dernier, nous voyons bien les rouges et noirs continuer sur leur lancée.

Notre pronostic : victoire bonifiée pour Toulouse

Par Julien SOURNIES