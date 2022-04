C’était soir de fête au Stadium de Toulouse ! Pour le choc face à La Rochelle, les Toulousains n’ont pas tremblé et font le plein face à un adversaire direct à la qualification pour la phase finale. Pourtant les Rochelais ont su faire douter les Stadistes, avec un essai en tout début de match.

Dulin, du bonheur à la tristesse

Sur son premier ballon d’attaque, La Rochelle va faire craquer la défense toulousaine avec une belle action collective. Après deux coups de pied de Rhule et Leyds, Dulin prend de vitesse les défenseurs toulousains et inscrit le premier essai de la rencontre (4eme) ! Héros du début de match de son équipe, l’arrière français va ensuite dix minutes très compliquées. Tout d’abord à la 6eme minute avec Toulouse qui revient dans le match après un coup de pied de ce dernier. Alors qu’il veut dégager son camp, Dulin est surpris par Dupont, qui contre son coup de pied.

Le capitaine de l’équipe de France passe ensuite la seconde et fait exploser le Stadium pour inscrire le premier essai des locaux de la soirée ! Troisième et dernier épisode de la soirée de Brice Dulin, avec à la 14eme minute un dernier ballon touche. Dans son camp, le Français tente une relance, échappe à deux plaquages, avant d’être expédié au sol par un gros plaquage d’Elstadt ! L’international français se relève difficilement et finit par céder sa place juste après le premier quart d’heure du match

Un duel Ramos – West

Dans cette rencontre marquée par un gros engagement des deux côtés, avec des gros duels dans les rucks, l’arbitre de la rencontre, Ludovic Cayre a eu du travail au centre du terrain. Et dans ce type de match s'ensuit souvent un duel entre les deux buteurs. Cette rencontre n’a pas échappé à la règle. D’un côté Thomas Ramos, de l’autre Ihaia West … avec un duel final remporté par le Toulousain !

13 points pour l’arrière français avec un 5/6 au pied, sans oublier son activité dans le jeu, à la relance et son apport au pied avec notamment une belle 50 22 en seconde période, à un moment où son équipe était en souffrance (68eme). De l’autre côté, le Néo-Zélandais a connu des échecs avec un 3/5 au pied (11 points en comptant un drop). Quelque fois imprécis dans le jeu, le demi d’ouverture s’est également incliné dans le secteur défensif !

Deux minutes après son drop (17eme), le numéro 10 se fait crocheter par Thibaud Flament. Lancé plein axe, le troisième ligne transperce le rideau défensif rochelais et se défait sans difficultés du buteur rochelais (19eme).

Sans forcer en seconde période, le Stade Toulousain s’impose 23-16 dans un stade à guichets fermés, qui a notamment fêté Maxime Médard, futur retraité. Grace à succès les Toulousains récupèrent la 6eme place, synonyme de phase finale, juste devant l’adversaire du soir ! La fin de saison s’annonce toujours aussi indécise.