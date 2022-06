Il y a plusieurs façons de qualifier la saison du Stade toulousain. Elle fut longue, éprouvante, riche en émotions et en rebondissements. Mais pour quel bilan exactement ? Quand il a été demandé au manager Ugo Mola si elle était ratée, ce dernier a évacué : "Certains vont l'analyser. Quand on fait deux demi-finales, qu'on est dans le dernier carré à chaque fois et que ça se joue sur des faits de jeu, sur pas grand-chose... On peut l'interpréter comme une saison ratée mais c'est leur interprétation."

Effectivement, même émoussées physiquement et en manque de maîtrise, ses troupes auraient pu l’emporter vendredi soir face à Castres. En Champions Cup, face à la machine du Leinster, ce fut beaucoup plus dur. Il est évidemment difficile de dresser un inventaire négatif quand une équipe se retrouve dans les derniers carrés sur les scènes nationale et européenne. "Beaucoup auraient aimé en faire autant", ont soufflé quelques joueurs toulousains dans les couloirs de l’Allianz Riviera.

Le truc, c’est que ce groupe avait mis la barre très haute : champion de France en 2019 et auteur d’un incroyable doublé en 2021. Forcément, il ne pouvait pas faire mieux. Et n’importe quel autre résultat qu’un nouveau sacre en Coupe d’Europe et en Top 14 aurait été moins bon que le précédent. C’est l’exigence, parfois injuste, des très grands…

"Tout n'est pas à jeter"

Reste que, sans titre à l’arrivée, le cru 2021-2022 ne peut pas non plus être considéré comme totalement réussi pour le Stade toulousain. Anthony Jelonch en convient : "Ce n’est pas dans les standards du club, même si c’est une belle saison. Elle n’est pas ratée." Matthis Lebel abonde en ce sens : "Comme on l’a dit dans le vestiaire, tout n’est pas à jeter. On fait tout de même deux demi-finales. Une perdue au Leinster et une perdue contre le premier du championnat. Même si ça reste frustrant et si je ne vais pas dire que je suis content."

Parce que cette génération dorée, formée de compétiteurs hors normes, est maintenant droguée aux titres. Que ce soit en club ou en sélection. C’est sans doute ce qui l’a porté, malgré de nombreux vents contraires et une situation parfois mal embarquée, jusqu’aux portes de la finale dans les deux compétitions.

Mais entre certaines carences récurrentes, la terrible période de décembre et janvier durant laquelle elle a enchaîné les reports, l’ajout de doublons, la fatigue des internationaux qui sortent d’un grand chelem, cette équipe a laissé trop de forces et de plumes dans toutes ces batailles. "On l’a vu sur l’utilisation de nos internationaux notamment, note Mola. Mais, pour avoir ce repos précieux, il fallait finir dans les deux premiers."

"Ce sont les même joueurs"

L’effectif va être en partie renouvelé la saison prochaine, notamment derrière, et même rajeuni. Voilà pourquoi il ne s’agit sûrement pas de parler de fin de cycle à Ernest-Wallon. D’autant que tous les cadres ont prolongé leurs contrats sur une longue durée. "On va tester notre caractère et notre capacité à rebondir sur une saison ratée pour certains, avec deux demi-finales pour d’autres", affirme Mola.

Et d’ajouter : "On nous a affublés de beaucoup de qualités l’an dernier, on va nous affubler de beaucoup de défauts dans les prochains jours. Mais n’oubliez pas que ce sont les mêmes joueurs. Je suis très fier d’être à la tête de ce groupe de mecs assez incroyables." Lesquels doivent se servir de l’échec de Nice pour repartir de l’avant lors de l’exercice à venir, habités par le défi de marquer encore l’histoire.

"On reviendra plus forts", assure déjà Jelonch. Là, lui et ses partenaires ont clairement sauvé les apparences. Mais il est tout aussi clair que cela ne leur suffit pas.