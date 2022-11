Ce lundi, tous les internationaux du Stade toulousain (qui ont été à l'oeuvre sur la tournée d'automne) étaient au repos alors que les Rouge et Noir retrouvaient le chemin des terrains d'entraînement d'Ernest-Wallon. Et certains devraient même l'être jusqu'en début de semaine prochaine puisque le staff des Rouge et Noir a décidé de placer une partie de son effectif en vacances. En clair, il est fort à parier que la plupart des Bleus beaucoup utilisés sur les trois matchs de novembre seront ménagés pour le déplacement à Lyon dimanche. A savoir par exemple Julien Marchand, Anthony Jelonch ou Thomas Ramos, eux qui ont débuté chacun des rendez-vous avec le XV de France. Idem bien sûr pour Antoine Dupont, suspendu quatre semaines après son carton rouge reçu face aux Springboks (le joueur n'a pas fait appel de la sanction). Lui aussi a été laissé au repos, quand Cyril Baille (hématome à l'aine) et Thibaud Flament (commotion) sont indisponibles. Le polyvalent argentin Juan Cruz Mallia et le pilier américain David Ainu'u pourraient également être préservés.

Ntamack pour monter en puissance

En clair, parmi les internationaux qui ont joué cet automne, le talonneur Peato Mauvaka (trois fois remplaçant) et l'ailier Matthis Lebel (une fois remplaçant) ont davantage de chances d'être sur le pont. Comme l'arrière ou ailier Ange Capuozzo, qui a disputé deux rencontres avec l'Italie et qui a particulièrement brillé.

International - Ange Capuozzo sous le maillot de l'Italie lors de la tournée d'automne.Icon Sport

Puis il existe évidemment une autre exception notable, en la personne de l'ouvreur Romain Ntamack. Titulaire à trois reprises avec les Bleus, l'intéressé relevait d'une blessure à la cheville et n'avait pas disputé le moindre match depuis deux mois avant ces échéances internationales. Le maître à jouer des Toulousains a donc sûrement besoin d'enchaîner pour continuer à retrouver le rythme, et il ne serait pas étonnant de le voir dans le groupe à Lyon. Logiquement en manque de sensations après une telle absence lors de ses dernières sorties, Ntamack veut monter en puissance avec son club et faire le plein de confiance avec la Champions Cup en ligne de mire, dans moins de trois semaines.

Ahki, retour à l'entraînement

Sinon, les trois Stadistes retenus avec les Barbarians français pour le duel face aux Fidji samedi dernier à Lille, à savoir Alexandre Roumat, Lucas Tauzin et Arthur Bonneval, sont bien à disposition aussi. Comme Pierre-Louis Barassi, à chaque fois dans le groupe des quarante-deux Bleus à Marcoussis mais qui a toujours fait partie des dix-huit joueurs renvoyés en club les mercredis soirs. Par ailleurs, la bonne nouvelle côté toulousain est le retour à l'entraînement du trois-quarts Pita Ahki. Opéré d'un genou cet été, le Néo-Zélandais a repris avec ses partenaires mais le staff ne compte pas se précipiter sur son cas. Le troisième ligne Alban Placines était aussi sur les terrains ce lundi. Si Paul Graou (épaule) et Arthur Retière (genou) ont participé à la séance, leurs présences à Lyon demeurent très incertaines. Richie Arnold est malade en ce début de semaine, et Rynhardt Elstadt est toujours absent.