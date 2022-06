6 : défenseurs battus par Tolofua et Ntamack lors du match aller

Romain Ntamack face à La RochelleIcon Sport

Pour s’imposer sur la pelouse de Marcel-Deflandre en septembre dernier, lors du match aller, Toulouse avait pu compter sur un grand Romain Ntamack. En plus de son superbe essai, l’ouvreur de l’équipe de France avait parcouru 122 mètres ballon en main et battu six défenseurs. Le plus gros total de ce match, avec Selevasio Tolofua, qui avait lui aussi battu six Rochelais.

11 : la position de Toulouse sur la phase retour

Peato MauvakaIcon Sport

Si La Rochelle a profité de sa belle saison pour s’inviter dans les six premiers du championnat, Toulouse a passé une deuxième partie d’exercice compliquée. La preuve, les Toulousains ne terminent que onzièmes de la phase retour du Top 14, avec seulement cinq succès en treize journées ! Heureusement pour eux, ils sont aussi la meilleure équipe de la phase aller (10 victoires en 13 journées).

6 : victoires consécutives, Toulouse bête noire rochelaise

Ce n’est rien de dire que le Stade toulousain a un ascendant psychologique majeur sur son pendant rochelais. Les Toulousains ont remporté leurs six derniers matchs face à La Rochelle, toutes compétitions confondues. Si on va plus loin, Toulouse reste même sur dix victoires sur les onze dernières confrontations. Et parmi ces succès, on se souvient bien sûr des deux finales gagnées par les hommes d’Ugo Mola face aux Maritimes la saison dernière. Toulouse va-t-il continuer de briser les rêves rochelais ?

5 : le nombre de victoires à l’extérieur lors des cinq derniers UBB - Racing 92

Finn Russell et Thomas JolmesIcon Sport

Souvent, les confrontations entre Bordelais et Franciliens donnent lieu à des matchs serrés et à surprise. La preuve : les cinq dernières rencontres entre les deux équipes en championnat ont donné cinq victoires à l’extérieur. L’UBB l’a emporté trois fois à la Paris La Défense Arena, et le Racing 92 deux fois à Chaban-Delmas. À noter tout de même que les deux équipes s’étaient rencontrées en quart de finale de Champions Cup l’année dernière et que Matthieu Jalibert avait offert un succès aux siens à domicile, d’une pénalité à la dernière seconde.

9 : essais pour Seuteni

Le centre samoan de l’UBB Ulupano Seuteni a inscrit un total de neuf essais depuis le début de la saison. Un chiffre qui le porte au deuxième rang des meilleurs marqueurs d’essais de la saison, derrière le Lyonnais Baptiste Couilloud qui en a marqué onze.

2 : drop-goals tentés par Gibert face à l'UBB

Lors du quart de finale de Champions Cup l’an dernier à Chaban-Delmas, le demi d’ouverture du Racing 92 était Antoine Gibert. Lors d’une partie serrée, il avait déclenché deux tentatives de drop, comme voulu dans le plan de jeu francilien. Il avait alors réalisé un 50% et n’avait pu empêcher la défaite des siens à Bordeaux (24-21). Pressenti pour être titulaire ce dimanche lors du barrage, va-t-il une nouvelle fois essayer de se distinguer au pied ?