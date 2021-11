Blessé en mars 2021 d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche venant s’ajouter à la longue liste des blessures qui ont jalonné sa carrière, le centre international Sofiane Guitoune a travaillé dur. A 32 ans, ce polyvalent des lignes arrières voulait revenir à son meilleur niveau et côtoyer à nouveau ce squad double champion de France et d’Europe dont il a été l’un des animateurs. Sofiane Guitoune qui ne quitte que très rarement son généreux sourire avait forcément la banane quand il a été question de disputer son tout premier match (défaite 27-18 au Racing 92) il y a une semaine. "J’ai eu de bonnes sensations et il me tardait vraiment de rejouer. J’avais envie de rentrer dans un mec, qu’on me plaque, qu’on me rentre dedans. Bref, refaire tout ce que je voulais faire avec des mecs qui t’en empêchent. Plus globalement, reprendre lors ces doublons où il y a plus de place dans l’équipe est idéal avant d’être totalement prêt en décembre avec des matches européens importants." Le plus dur et le plus long étant derrière lui, c’est à trois égards que cette bonne nouvelle ravit le principal intéressé et son club.

Le retour d’un cadre

L’atout d’un tel retour est avant tout numérique. Comme à pareille époque internationale, les internationaux de la Ville Rose ont rejoint en nombre les sélections. Même si la jeunesse haut-garonnaise ne cesse d’être prometteuse, le retour d’un cadre (polyvalent) chez les trois-quarts est une aubaine, même si les postes les plus impactés sont talonneur et deuxième-ligne. L’atout est aussi humain. Le coach de la défense Laurent Thuéry était ravi. "Cela fait plaisir de retrouver un joueur comme Sofiane. Il apporte tout son enthousiasme et sa joie de vivre, en plus de ses qualités de rugbyman. On est content de son retour. Dans des moments où il nous manque tant d’internationaux, son expérience peut compter. Après, ses longs mois d’absence font qu’il ne faut pas trop lui en demander de suite. Il lui faut se concentrer sur son jeu et sur lui-même." Le principal intéressé est généreux avec ses coéquipiers qui le lui rendent bien, comme quand ils avaient affiché son maillot sur les murs des vestiaires du Munster la saison passée en 8e de H Cup. "Je sais que je suis apprécié dans ce groupe et cela fait d’autant chaud au cœur que je l’aime aussi beaucoup."

"Du coup, j’ai la dalle et j’ai envie qu’on refasse le doublé cette saison "

Enfin, l’atout est technique. Si Ahki oppose sa grosse défense et son explosivité pour casser la ligne d’avantage au centre du jeu, qu’Holmes est un atout 5/8e utile avec les nouvelles règles ou que Tauzin peut apporter sa vitesse, Guitoune va aussi offrir une autre corde à l’arc des coaches. Parmi les meilleurs franchisseurs français, Guitoune joue sur l’évitement, son coup de rein et ses passes après contact qui deviennent souvent décisives. Le tout saupoudré d’une envie débordante. "Ayant manqué les finales de championnat et de Coupe d’Europe, je ne me sens presque pas champion. Du coup, j’ai la dalle et j’ai envie qu’on refasse le doublé cette saison ! Le début de saison des mecs me rassure car il démontre qu’ils ont aussi envie de le refaire." Alors que l’avenir contractuel de Guitoune avec son club 21 fois champion de France se dessine actuellement, une bonne nouvelle pour une dernière pige sur les bords du Canal du midi pourrait correspondre avec une fin de carrière que le joueur et le Stade Toulousain espèrent encore couronnée de succès et de sourires.

Par Jean-Marie LLENSE