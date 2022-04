Comme cela a été évoqué sur notre site mardi, ils seront bien absents pour le déplacement de Toulouse samedi, qui va affronter Toulon au stade Vélodrome de Marseille. Face aux nombreuses échéances qui arrivent en championnat et en Champions Cup, le staff a décidé d'octroyer une semaine entière de repos à Dupont et Ntamack pour ne prendre aucun risque avec leur santé et leur permettre de souffler un peu.

Ce mercredi, ils n'étaient donc pas présents avec leurs coéquipiers sur les terrains d'entraînement d'Ernest-Wallon. Le talonneur Peato Mauvaka, très utilisé aussi depuis plusieurs semaines, était bien là. Son rôle face au RCT pourrait dépendre du retour ou non à la compétition de Julien Marchand, qui a manqué les trois derniers matchs en raison d'une blessure au mollet mais qui s'entraînait normalement ce mercredi.