Cette reprise du TOP 14 marque le lancement du sprint final, notamment dans la course à la qualification. Il va donc falloir s’habituer aux matchs couperets, aux "petites finales", à l’image de ce duel entre Toulonnais et Clermontois. Une rencontre où le vent aura eu son importance, et où le secteur de la mêlée a été l’une des clés. Car si l’ASM a été dominée dans ce secteur durant le premier acte, en plus de devoir lutter face à Éole, le RCT a par la suite basculé dans l’indiscipline dans les épreuves de force, mais s’est montré plus réaliste.

Avec une bonne dizaine de pénalités concédées de chaque côté, on aurait pu croire que c’est le jeu qui en aurait pâti. Alors oui, ce fut haché mais on a quand même eu le droit à sept essais au total et à deux formations qui ont joué les coups à fond. Le retour des internationaux (Gros, Villière pour Toulon, Penaud pour Clermont) a aussi donné du piment.

Le RCT perd le bonus offensif, l’ASM rate le défensif

Ce sont les Varois qui ont fait la course en tête et qui ont finalement mené toute la partie, grâce tout d’abord à ce premier essai de la saison (pour sa 4e apparition seulement) d’Eben Etzebeth, sur un service gagnant de Parisse après une belle feinte (16e, 11-3) ; le champion du monde sud-africain sera même élu "homme du match" par Mayol. Et ensuite grâce à Jean-Baptiste Gros pour faire le break avant de regagner les vestiaires, sur un choix des joueurs de privilégier la pénaltouche et grâce à des relais gagnants près de la ligne (40e, 18-8). Entre temps Jean-Pascal Barraque était parvenu à relancer les siens, capables de scorer sur quasiment toutes leurs incursions et profitant sur ce coup d’une énième différence de Moala pour décaler le centre sur un petit côté (25e, 13-8) ; George Moala qui sera à créditer d’une grosse prestation et qui a clairement été l’Auvergnat le plus tranchant du match.

Dans le sens du vent après la pause, l’ASM n’est pas véritablement parvenue à trouver davantage de profondeur, et c’est bien le RCT qui a su porter et déplacer le ballon pour marquer rapidement un nouvel essai, sur une course d’Aymeric Luc après une interception (47e, 25-8). Les Toulonnais se sont alors détachés, et ont basculé dans le bonus offensif grâce à Julien Hériteau, en force sur une session de temps de jeu près de la ligne sur des passes de Serin (54e, 30-8). L’avantage de 22 points a par la suite fondu, et le point de bonus avec… Alivereti Raka a trouvé la faille après une mêlée et après un bon renversement (60e, 32-13), tandis qu’en toute fin de rencontre, le perce-muraille Moala est venu franchir la ligne pour entretenir un infime espoir de bonus défensif (79e, 32-20). Qui n’est finalement pas venu. Toulon peut donc sourire, revenant ainsi à 2 points de Clermont au classement.