Toulon en a enfin fini avec sa série de trois matchs en retard, et s’est donné encore un peu plus d’oxygène en venant à bout d’une pâle équipe rochelaise. Dominateur dans tous les secteurs de jeu, le XV au muguet semble enfin avoir trouver le rythme dans ce championnat et compte dorénavant 8 points d’avance au classement sur Perpignan, 13e, grâce au bonus offensif.

Toulon n’a absolument pas tremblé ce samedi après-midi dans son stade Mayol, en prenant cette rencontre face au Stade Rochelais dans le bon sens. Dès la première période, les hommes de Franck Azéma ont mis les choses dans l’ordre, d’abord en faisant fructifier les fautes adverses par des pénalités de Louis Carbonel, avant de créer un premier break à la 20e minute. Sur un ballon perdu par Romain Sazy, la vague rouge et noire s’est mise en marche, permettant à Duncan Paia’aua de partir dans la diagonale, pour inscrire un premier essai pour son équipe en coin. Menant 13-0, le RCT a étouffé son adversaire du jour, ne lui laissant que quelques miettes, exploités par West sur deux pénalités. Mais Toulon demeurait précis dans son jeu et parvenait à basculer avec un avantage de 13 points à la pause, 19 à 6. Dans le sillage d’une charnière Serin-Carbonnel précise et appliqué, Toulon pouvait s’appuyer sur son avance pour se libérer totalement en seconde période et régaler son public de Mayol.

Une charnière Serin-Carbonel diablement efficace, un Kolbe qui retrouve son niveau

Toulon aurait pu faire le break dès le début de second acte sur un jeu au pied de Carbonnel récupéré par Wainiqolo. Mais l’ailier fidjien ayant rampé, l’essai était logiquement refusé. Dans la foulée, La Rochelle réagissait enfin, suite à l’entrée en jeu de Kerr-Barlow, qui servait parfaitement Buliruarua, pour l’essai de la réaction (19-11, 51e minute). Mais Toulon n’a jamais douté et parvenait à confirmer ses bonnes dispositions avec un second essai superbe. Sur une remontée de balle de Luc depuis la ligne médiane, suivie d’un enchaînement de passes, Carbonnel servait Kolbe, qui filait à gauche pour redonner de l’ampleur au score (24-11, 55e minute). Le Sud-africain qui a offert quelques belles actions dans cette rencontre, démontrant peu à peu son retour au meilleur niveau, avec un second essai personnel de grande classe dans cette rencontre . Sur une passe croisée de Carbonel, le petit ailier jouait au pied pour lui même, avant de terminer sa course folle dans l’en-but (34-11, 75e minute). Euphorique, Toulon va continuer d’appuyer sur l’accélérateur, provoquant d’abord le carton jaune de Paul Boudehent, avant d’inscrire dans les ultimes minutes l’essai du bonus par Aymeric Luc, pour porter le score à 41-11.

Grâce a cette 8e victoire de la saison, Toulon se donne de l’air dans le bas du classement. Désormais 10e, le RCT compte 6 points d’avance sur Perpignan, en position de barragiste. Pour le Stade Rochelais en revanche, c’est une belle occasion perdue de se placer plus durablement dans le Top 6. Les Maritimes occupent toujours la 6e place, mais son dorénavant sous la menace directe de Toulouse, qui jouera également un match en retard ce dimanche face à Montpellier.