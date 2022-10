La semaine dernière, le RCT a autorisé Julien Blanc à rejoindre le Castres Olympique. En manque de temps de jeu, le demi de mêlée, qui faisait face à une concurrence épaisse sur la Rade (Serin, Paillaugue, Danglot), a donc rejoint le Tarn. Son départ pourrait bien faire un effet boule de neige.

En effet, l’entité au muguet s’est laissé un peu plus de marge de manoeuvre pour renforcer son effectif à d’autres postes en souffrance : « On réfléchit à un renfort notamment au poste d’ouvreur, a lâché Pierre Mignoni. On y pense depuis des semaines, même plutôt depuis des mois. Après, nous prendrons quelqu’un uniquement s’il y a une bonne opportunité. » Du côté de Mayol, on cherche donc la perle rare pour venir soutenir Ihaia West.

Midi Olympique, dans son édition du 3 octobre, vous dévoilait la piste menant à Brett Herron (27 ans). Auteur d’une excellente saison l’an passé en Top 14, l’ancien joueur des Harlequins est certes encore sous contrat sur la Côte basque mais le président du BOPB, Jean-Baptiste Aldigé, a ces dernières semaines déjà libéré contre indemnités, quatre joueurs de son effectif, à savoir Lucas Peyresblanques, Mathieu Hirigoyen (Stade français), Romain Ruffenach (Pau) et Francis Saili (Racing 92).

Par Mathias Merlo