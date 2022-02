C'était le match à ne pas perdre pour Toulon et Perpignan, respectivement 13e et 12e au coup d'envoi de la rencontre. Au terme des 80 minutes, ce sont finalement les Toulonnais qui se donnent de l'air au classement et sortent de la zone de relégation. Les Catalans, qui ont essayé jusqu'au bout, prennent la place de leurs adversaires du jour au classement.

Deuxième victoire consécutive pour les Toulonnais en championnat qui poursuivent leur opération remontée. Toulon a acquis cette victoire à la faveur d’une première période largement maîtrisée. Durant les 40 premières minutes, les hommes de Franck Azema se sont montrés cliniques. Avec deux essais inscrits, par l’intermédiaire de Facundo Isa et Julien Heriteau, sur presque autant d’occasions, ils se sont montrés très pragmatiques.

En face, les Catalans n’ont pas vraiment réussi à mettre en place leur jeu. Trop indisciplinés et trop brouillons, les visiteurs ont passé la première mi-temps à subir. À tel point qu’au moment de regagner les vestiaires, les Toulonnais comptaient pas moins de 11 points d’avance sur Perpignan.

Une seconde période pleine de rebondissements

Dès le retour des vestiaires, les Toulonnais ont à nouveau frappé. Cette fois-ci, grâce à l’ailier Gervais Cordin. Un début de deuxième mi-temps en fanfare pour le RCT qui tenait le bonus offensif virtuel à la 50e minute. Mais c’était sans compter sur la réaction d’orgueil des Catalans. Seulement deux minutes plus tard et après une très grosse action, l’Usap a marqué son premier essai de la rencontre grâce à Bautista Delguy, privant par la même occasion Toulon du bonus.

En tenant plus le ballon et grâce à l’apport du banc avec notamment Acebes et Eru, les Perpignanais ont mis à mal une défense toulonnaise jusqu’alors très bien en place. Le premier des deux pensait même ramener les siens à portée de tir après une grosse percée de Tristan Tedder à la 66e minute. Mais l’essai a finalement été refusé après arbitrage vidéo. Mais le capitaine catalan s’est de nouveau illustré cinq minutes plus tard, cette fois-ci à la passe. Après une belle feinte dans laquelle Cheslin Kolbe a mordu, Acebes a envoyé son ouvreur, Tedder, à l’essai.

Avec une dizaine de minutes à jouer, les Catalans avaient en ligne de mire le bonus défensif et même la victoire. Mais c’était sans compter sur les Toulonnais qui ont inscrit un quatrième essai à la 78e minute et tué tous les espoirs de l’Usap dans cette rencontre.

Finalement, Toulon se donne de l’air en bas de classement, mais devra confirmer ses deux victoires en déplacement la semaine prochaine du côté de Brive. Un nouveau match de bas de tableau dans lequel, les joueurs du RCT ne devront pas se louper. Les Catalans rentrent, eux, bredouilles, mais peuvent être satisfaits de leur réaction au cours de la deuxième mi-temps. La semaine prochaine, ils se déplaceront du côté de Clermont.