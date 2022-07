Certains parleront d’une saison de transition. Au bord du gouffre à l’issue des premières journées de Top 14, le RCT se retrouvait avant-dernier du classement à la 8ème journée. Et l’inévitable arriva : le 26 octobre 2021, le club annonçait la fin de sa collaboration avec le coach Patrice Collazo. L’ancien entraîneur clermontois Franck Azéma arrivait en urgence pour sauver la maison toulonnaise. Une mission qui lui a plutôt réussi.

En quelques mois, Toulon s’est extirpé du bas de tableau, préférant à l’objectif du maintien la perspective séduisante d’une remontada folle vers le top 6. Il s’en est fallu de peu pour que les hommes d’Azéma ne viennent dérober une place de barragiste. Encore mieux : les Toulonnais ont effectué un beau parcours en Challenge Cup, échouant en finale contre Lyon, après un succès prestigieux face aux Saracens en demi-finale. Une année de contrastes.

Le + de la saison : un sursaut pour bien finir

Survolté durant la dernière ligne droite, Toulon a tout fait pour accrocher les phases finales du Top 14 et rattraper son retard. Six victoires sur les sept derniers matchs de championnat ont permis aux coéquipiers de Charles Ollivon de croire en leur étoile jusqu’au bout. Sur sa route, le RCT s’est défait d’autres prétendants aux barrages comme Clermont ou Lyon, mais il a également pris le meilleur sur de futurs demi-finalistes tels que Toulouse ou Bordeaux-Bègles.

Résultat des courses : les Rouge et Noir étaient 7èmes au classement à une journée de la fin et pouvaient jouer leur qualification à La Défense dans l’antre du Racing 92. Battus de justesse 21 à 16 par les locaux, les joueurs de Franck Azéma laissaient échapper la sixième place qualificative au profit de leur adversaire francilien. Une chute sur la dernière marche, certes, mais derrière celle-ci, les promesses d’un collectif retrouvé.

Le - de la saison : Kolbe, star en demi-teinte

Sa venue à Toulon n’était pas sans rappeler celle de son compatriote Bryan Habana par le passé. A la fin de l’été dernier, le Stade Toulousain pleurait le départ de sa coqueluche Cheslin Kolbe, en partance pour le Rugby Club Toulonnais. Dans les coulisses de ce transfert gargantuesque, un montant avoisinant les 1,8 million d’euros avait été nécessaire au président Lemaître pour racheter les deux dernières années de contrat du champion du monde sud-africain. Double champion de France (2019, 2021) et champion d’Europe (2021) avec Toulouse, Kolbe rejoignait subitement la Rade et devenait la tête d’affiche tardive du mercato.

La suite logique aurait voulu que l’ailier des Springboks (21 sélections) soit l’un des hommes forts d’une équipe en quête de confiance. A l’évidence, le public du stade Mayol n’a pas été rassasié. Kolbe n’a pu porter le maillot orné du muguet avant la mi-décembre à l’occasion d’un match de Challenge Cup face aux Zebre italiens. Avant cela, le meilleur joueur de la saison 2018-2019 de Top 14 était retenu par sa sélection nationale pour le Rugby Championship, puis blessé au genou.

Il n’a joué que treize matchs avec Toulon sur l’ensemble du dernier exercice. Auteur de trois essais sur ses dix apparitions en Top 14, le trois-quarts aile parfois positionné à l’arrière a été en-dessous de ses standards habituels et un brin discret. Les deux prochaines saisons de son contrat seront très observées. Si Kolbe retrouve pleinement sa capacité à gagner les duels et déborder ses adversaires en une accélération, alors le RCT sera assurément l’un des clubs les mieux lotis au poste d’ailier; lequel compte déjà Gabin Villière et Jiuta Wainiqolo.

Le match de la saison : Gerland foudroyé

Une finale avant l’heure. Lors de cette 22ème journée de championnat début avril, Lyonnais et Toulonnais ignorent qu’ils se retrouveront le mois suivant pour en découdre en finale de Challenge Cup. Avant les retrouvailles au Vélodrome de Marseille et le sacre du LOU, les deux formations s’affrontent au Matmut Stadium de Gerland. Lyon est alors sixième au classement avec 54 points, Toulon neuvième avec 46 points.

Dès le début de la rencontre, le demi de mêlée Baptiste Couilloud, bien servi par Noa Nakaitaci, transperce la défense toulonnaise et marque le premier essai. Et c’est à peu près tout pour le LOU. Toulon répond par de multiples fulgurances et finit par cinq fois derrière la ligne d’en-but adverse. Isa, Kolbe, Hériteau (auteur d’un doublé, NDLR) et Villière sont les auteurs d'essais synonymes de bonus offensif. Les joueurs de Franck Azéma s’imposent largement 43 à 10 face au futur vainqueur du Challenge européen. Quinze jours plus tôt, c’est le futur gagnant de la Champions Cup, La Rochelle, qui tombait à Mayol (41-11). En l’espace de quinze jours, Toulon venait de remonter les bretelles aux champions en devenir.

Le joueur de la saison : Jean-Baptiste Gros, l'indispensable du pack

La saison passée, le pilier toulonnais Jean-Baptiste Gros (1,87 m; 110 kg) a disputé un total de 31 rencontres, toutes compétitions confondues. Une saison impressionnante de régularité pour ce joueur de 23 ans originaire d’Arles. Régulièrement titulaire avec le RCT et souvent remplaçant avec le XV de France, le pilier a jonglé entre le Top 14, la Challenge Cup, les tests matchs internationaux, et le Tournoi des 6 Nations. Lors du dernier exercice 2021-2022, il n’a raté aucun match avec les Bleus.

Outre son ascension en équipe nationale, le pilier international (21 sélections) engagé à Toulon jusqu’en 2025 est devenu essentiel dans le pack toulonnais. Solide en mêlée et mobile dans le jeu courant, Jean-Baptiste Gros a cristallisé tous les espoirs placés en lui ces derniers mois. Il y a un an, ce travailleur de l’ombre confiait à Rugbyrama “être un jeune joueur, qui demande des conseils et tente de progresser [...] que ce soit dans le jeu courant, en mêlée, en défense”. Sa progression est d’ores et déjà impressionnante.

Et maintenant ? Confirmer les promesses de fin de saison

Triple champion d’Europe (2013, 2014, 2015) et quadruple champion de France (1931, 1987, 1992, 2014), Toulon connaît une baisse de régime importante ces dernières saisons. Absent des phases finales du Top 14 depuis 2018, le club ne parvient plus à retrouver le haut du tableau. Plusieurs recrues de haut rang n’ont pas donné satisfaction, notamment l’international sud-africain Eben Etzebeth (81 sélections) ou le fidjien Leone Nakarawa (34 sélections), tous deux partis du club.

Cependant, les Toulonnais ont montré qu’ils avaient les ressources pour revenir de nulle part, en témoigne leur belle série de victoires en fin de saison dernière. Malgré les départs des minots de la Rade, Belleau et Carbonel, le RCT peut se relancer grâce à des trois-quarts d’expérience qui ont rejoint le Var : Benoît Paillaugue à la mêlée, Ihaia West à l’ouverture, ou encore Jérémy Sinzelle et Waisea Nayacalevu au centre. Le pack est également densifié avec les arrivées de Dany Priso ou Teddy Baubigny. Le nouveau duo d’entraîneurs Azéma-Mignoni pourrait donner un nouveau souffle et remettre Toulon sur de bons rails.

