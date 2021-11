La Rochelle - Bordeaux

Le Rochelle reste sur une défaite à l'Usap 22-13 la saison passée. Les Maritimes doivent absolument faire un résultat contre une équipe bordelaise amputée d'une bonne partie de son effectif. Quasiment une dizaine de joueurs et des élements essentiels au dispositif de l'UBB tels que la charnière Lucu-Jalibert manqueront à l'appel. Pour nous, la Rochelle devrait s'imposer et donc casser la série girondine.

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle

Lyon - Castres

Castres est devant au classement avant le début de cette rencontre mais cette tendance pour s'inverser en cas de victoire lyonnaise. Le C.O ne pourra compter ni sur Barlot, ni sur Nguamo tout deux appelés avec leur selection. Lyon a battu Clermont, Perpignan et plus récemment Toulouse au Matmut. Castres devra s'attendre à une grosse réception et c'est pourquoi nous voyons les Tarnais repartir bredouille.

Notre pronostic : Victoire de Lyon

Toulouse - Perpignan

La formation d'Ugo Mola est la plus amputée de ce Top 14 avec 11 internationaux français. Avec Flament, Cros et Jelonch sélectionnés plus l'important deuxième ligne Rory Arnold convoqué avec l'Australie et enfin son frère étant blessé, le secteur de la touche sera forcément diminué. Malgré cela, l'effectif du Stade reste interessant. Perpignan perd des cadres également à l'image de Jamine, De La Fuente, Delguy et l'homme en forme Taumoepeau ne seront pas de la rencontre. Pour nous Toulouse sortira vainqueur avec ses doublons.

Notre pronostic : Victoire de Toulouse

Pau - Biarritz

Dans ce derby du Sud-Ouest, la Section est favorite. Après les trois revers subies, les Béarnais se sont relevés face au Stade français. La réception du promu (équipe qui compte le moins d'internationaux sélectionnés) devra être prise au sérieux pour creuser l'écart au classement contre un adversaire direct au maintien. Biarritz comptera sur ses cadres pour tenter de faire un coup qui pourrait compter double. Pour nous, Pau l'emportera.

Notre pronostic : Victoire de Pau

Stade français - Montpellier

La forme est clairement montpellieraine. Après avoir mis 30 points face au Lou et une victoire probante à La Défense Arena, le MHR pourrait bien embêter des Parisiens qui ont chuté au Hameau la saison passée. Seul bémol, et de taille, Haouas, Willemse, Reinach, Garbisi, Dakuwaqa ne seront pas de la partie. Des Parisiens manqueront aussi à l'appel mais l'effectif semble un peu plus dense et consistant notamment devant. Le match se gagnera avec les gros pour les Soldats roses.

Notre pronostic : Victoire du Stade français

Brive - Racing

La colonie géorgienne de Corrèze est appelée pour representer les Lelos. C'est pourquoi le CAB aura beaucoup de forces vives en moins. Si le maestro Enzo Hervé est bel est bien là, son aura ne devrait suffir à retenir les multiples talents ciel et blanc. Taofifenua et Thomas qui mangeront la ligne, il faudra s'accrocher pour les stopper. D'autant que devant, la troisième ligne Diallo-Tanga-Le Roux représente le véritable danger pour les Brivistes. Il faudra assurer devant pour Brive afin de ne pas chuter trop lourdement.

Notre pronostic : Victoire du Racing

Clermont - Toulon

8ème, Clermont accueille un Toulon nouveau depuis l'arrivée de Franck Azéma qui fera sa première officielle. La semaine passée, l'ASM est tombé face à Bordeaux devenu leader par cette victoire. Une réaction est attendu par les Jaunards face à Toulon. Mais d'autre part, le RCT s'est sorti d'un match humide à Mayol avec un essai de Facundo Isa, qui ne sera pas là ce week-end. Au Michelin, Clermont semble favori.

Notre pronostic : Victoire de Clermont