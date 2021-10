Perpignan - La Rochelle

L’Usap est en alerte rouge. Actuellement derniers de la grille, les Perpignanais n’ont plus connu la victoire depuis cinq matchs et la réception de Toulon. En manque de confiance, les Catalans voient se présenter devant eux des Rochelais qui tournent à plein régime après un début d’exercice mitigé. À première vue, la rencontre semble déséquilibrée sur le papier, mais en l’absence des sélectionnés avec le XV de France, une "surprise" n’est pas à exclure.

Notre pronostic : victoire de La Rochelle

Pau - Stade français

Tout comme le match entre le RCT et le BO, cet affrontement dans le Béarn va forcément bouleverser le fond de grille du Top 14. Pau, onzième, accueille dans son Hameau le Stade français, dixième. Les Palois, qui restent sur trois revers consécutifs, vont avoir fort à faire pour faire tomber des Parisiens qui, eux, sont sur une série de trois victoires. Avec l’absence de quelques internationaux, dont Sekou Macalou, Paris semble quelque peu diminué. À Pau d’en profiter pour retrouver le chemin de la victoire.

Notre pronostic : victoire de Pau

Castres - Brive

Duel de revanchards ce samedi sur la pelouse de Pierre-Fabre. Les Castrais, humiliés la semaine passée à Toulouse, reçoivent des Brivistes, qui eux ont été laminés à Biarritz. Ce sont donc deux formations avec une énorme envie de relever la tête qui vont se retrouver. Le CO toujours invaincu à la maison cette saison semble partir avec une longueur d’avance. En face, le CAB doit faire le dos rond, décimé par de nombreuses blessures, notamment au poste de troisième ligne. Difficile d’imaginer les Corréziens faire un coup dans le Tarn.

Notre pronostic : victoire de Castres

Toulon - Biarritz

Exit Patrice Collazo, le RCT débute une nouvelle aventure ce week-end. Avec Franck Azéma à sa tête (même s’il ne sera qualifié qu’en début de semaine prochaine) les Toulonnais ont besoin de points, et vite. À Mayol, les Varois vont voir arriver des Biarrots prêts à jouer un bien mauvais tour à l’actuel treizième de Top 14. Forts de leur succès bonifié face à Brive, les Basques veulent enchaîner et se donner de l’air en fond de peloton. La tâche sera loin d’être aisée face à des Toulonnais dos au mur et qui n’ont plus le choix.

Notre pronostic : succès de Toulon

Montpellier - Lyon

Les Lyonnais n'ont pas réussi à surfer sur leur belle victoire contre le Stade toulousain la semaine passée. Ils se sont heurtés à une très belle défense parisienne et leur conquête, notamment leur mêlée fermée, leur a coûté trop de pénalités... A contrario, le MHR doit en grande partie son succès à Nanterre à sa mêlée. Misha Nariashvili a réalisé un grand match à l'image de son équipe qui tient son match référence, dominateur dans chaque secteur.

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Bordeaux-Bègles - Clermont

La loi des séries est en faveur des Girondins ! L'Union Bordeaux-Bègles est en effet invaincue depuis la 1e journée et sa défaite à Biarritz (6 victoires et un nul). De plus, sa dernière sortie contre Perpignan l'a rassurée sur plusieurs points, et a mis en confiance des joueurs tels que Yann Lesgourgues. De bon augure puisque Maxime Lucu est en sélection. Aussi, l'UBB est sur une série de cinq matchs sans défaite contre Clermont (4 victoires et un nul). Côté clermontois, on déplore l'absence du talonneur Adrien Pélissié et surtout de l'ouvreur Camille Lopez.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles

Racing 92 - Toulouse

Depuis le début de saison, le Racing 92 n'affiche pas des garanties de nature à pouvoir battre un leader tel que le Stade toulousain. Les incertitudes liées aux blessés ne sont pas pour arranger les affaires de Laurent Travers. On retiendra les absences de ces leaders dans des secteurs bien spécifiques : Ben Arous, Colombe, Chouzenoux, Lauret, Vakatawa, sans compter Klemenczak et Dupichot. D'autant que Toulouse, malgré ses nombreux éléments en sélection, semble rester compétitif.

Notre pronostic : victoire de Toulouse