Coupé dans son élan. Alors qu'il montait en puissance au cours des dernières semaines, l'ailier springbok Cheslin Kolbe va être contraint de rester plusieurs semaines éloigné des pelouses. Auteur de trois essais lors de ses quatre derniers matchs avec le maillot rouge et noir, le champion du monde 2019 avait dû quitter le terrain de Mayol plus vite que prévu samedi dernier, lors du huitième de finale européen remporté face Benetton Trévise (36-17). La raison ? Un pépin au pouce, qui va finalement le priver de plusieurs matchs du RCT, toujours dans le coup en Challenge Cup, et désormais relancé dans la folle course à la qualification en Top 14.

En effet, le club toulonnais a apporté ce jeudi des précisions sur la nature de la blessure de Kolbe (28 ans, 18 sélections). Le polyvalent Sud-Africain a en fait été victime d'une fracture du pouce. Opéré avec succès mercredi, "il sera tenu écarté des terrains plusieurs semaines", précise le communiqué. Une bien mauvaise nouvelle pour Franck Azéma et son staff, qui devront faire sans l'ancien Toulousain lors des prochaines échéances, et non des moindres : Toulouse ce samedi soir, Bordeaux-Bègles le week-end prochain, et probablement même les London Irish, dans deux semaines.

Ajoutons que le principal concerné doit être le premier déçu. En début de saison, la star rouge et noir avait déjà manqué les retrouvailles avec Toulouse, club au sein duquel il avait remporté deux Brennus et une coupe d'Europe, lors de son passage de quatre saisons dans la Ville rose. Ancienne coqueluche d'Ernest-Wallon, il avait quitté la maison toulousaine l'été dernier, malgré un contrat qui courait jusqu'en 2023. Il devra donc patienter encore quelque temps avant de se frotter à ses anciens partenaires.