Avec une seule victoire en cinq matchs, c’est peu dire que le RCT avait grandement besoin de points ce soir. Pour cause, les joueurs de Patrice Collazo, auteurs d’un début de saison décevant et douzièmes avant ce match, se devaient de redresser la barre et la récente prise de parole de Bernard Lemaître, qui pointait le manque d’unité dans son équipe, avait mis les joueurs face à leurs responsabilités. D’ailleurs, un succès, face à une équipe de Brive en forme (5e), était le seul résultat envisageable, sous peine de plonger un peu plus le club varois dans la crise. En battant Brive 13-09, le RCT a assuré l’essentiel et souffle un peu.

Dans ce match sous tension, logiquement, Toulonnais et Brivistes préféraient en début de match le jeu au pied d’occupation aux grandes envolées. Cependant, peu à peu, les locaux mettaient la main sous le ballon (65% de possession en première période) et Anthony Belleau, au quart d’heure de jeu, ouvrait le score avec une pénalité (3-0). Dominateurs en mêlée fermée (3 pénalités obtenues), les Varois montaient en puissance dans ce premier acte, et dix minutes après avoir ouvert le score, Anthony Belleau s’offrait un essai qu’il transformait (10-0). Trop pénalisé (8 fois sur les quarante premières minutes, un carton jaune), le CAB ne parvenait pas à bonifier les quelques occasions dont il disposait, et à la pause les Corréziens comptaient dix points de retard.

Au retour des vestiaires, les hommes de Patrice Collazo avaient à nouveau la possession pendant de longs moments. Mais des approximations et de trop nombreuses fautes de main ne permettaient pas aux locaux d’alourdir la note. Il fallait attendre la 56e minute pour voir Anthony Belleau marquer les premiers points de la seconde période, avec une pénalité lointaine (13-0).

Les locaux connaissaient ensuite un passage à vide pendant lequel ils étaient pénalisés à plusieurs reprises, et Thomas Laranjeira (58e) puis Enzo Hervé (62e, 64e) ramenaient le CAB à hauteur de Toulon (13-09). Belleau, auteur de tous les points de son équipe, manquait l’occasion de mettre son équipe à l’abri (73e) et le RCT souffrait jusqu’au bout. Dans une fin de match très brouillonne, avec de nombreux en-avants, les Varois parvenaient néanmoins à garder cette précieuse avance de quatre points.

Victoire dans la douleur du RCT qui, grâce à ce succès, remonte à la neuvième place du classement. Les coéquipiers de Swan Rebbadj devront cependant montrer un tout autre visage s’ils veulent enchaîner un second résultat positif le week-end prochain face au Racing. Brive, de son côté, doit se consoler avec un point de bonus défensif. Les Corréziens restent cinquièmes du Top 14.