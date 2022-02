Toulon dernier, face à Bordeaux-Bègles premier. Une opposition entre les deux extrêmes du championnat. Le RCT a perdu le week-end dernier chez lui face à Castres et doit absolument l'emporter face au leader sous peine de plonger dans la crise. Du côté de l'UBB, premier du Top 14, ce déplacement à Toulon doit marquer encore un peu plus son emprise sur le championnat. Les Bordelais n'ont plus joué depuis le 29 janvier dernier. Leur match du week-end dernier face à Clermont ayant dû être annulé pour cause de cas de Covid au sein de l'effectif auvergnat.

Et dans cette première période, ce sont les Toulonnais qui sont les plus en jambes. Agressif dans les rucks, fort dans les plaquages, peu pénalisé, le RCT a monté le ballon et a dominé les Bordelais. Et après avoir avancé et joué pendant plusieurs temps de jeu dans les 22m de l'UBB, c'est Facunda Isa qui a trouvé la solution en force en résistant à plusieurs plaquages pour inscrire le premier essai du match (5-3, 11e). Bordeaux, pas dans son assiette, a commis beaucoup d'imprécision, de mauvaises passes et de fautes. Kane Douglas (24e) et Jefferson Poirot (40e+2) ont dû sortir pendant dix minutes suite à des pénalités récurrentes. Louis Carbonel, après deux échecs, a réglé la mire et c'est naturellement que le RCT est rentré au vestiaire en tête (11-6).

Bordeaux se réveille mais Toulon résiste

La seconde période a été très brouillonne de part et d'autre. Des touches très difficiles de chaque côté, des pénalités qui pleuvent, des arrêts de jeu... Une rencontre qui s'est pourtant réveillée après l'heure de jeu. Alors que Toulon a une touche défensive dans ses 5m, le lancer n'est pas capté par les avants toulonnais. Le ballon est arrivé directement dans les mains de Clément Maynadier qui a résisté à plusieurs plaquages pour inscrire le premier essai de l'UBB (14-13, 64e). L'UBB est monté en puissance dans le second acte, mais Toulon n'a pas lâché. Et c'est Baptiste Serin qui a profité d'une petite brèche pour inscrire le deuxième essai toulonnais (21-13 à la 71e). Le trou semblait fait, mais la jeunesse de Bordeaux a voulu installer du suspense jusqu'au bout. Suite à une belle percée du jeune Gatien Massé, Geoffrey Cros a inscrit l'essai de l'espoir à la 76e (21-18). Finalement, le score ne bougera plus, malgré les deux cartons rouges donnés en fin de match à Rayan Rebbadj et à Geoffrey Cros pour des coups de tête.

Avec ce succès 21 à 18, Toulon respire en bas de classement. Les Toulonnais restent dans la zone rouge, mais ils dépassent Biarritz et reviennent à deux points de Perpignan, 12e. Du côté de Bordeaux, cette défaite bonifiée permet de continuer d'avancer au classement. Toujours leader, l'UBB compte six points d'avance sur son dauphin, Montpellier.