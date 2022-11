Les affaires ne s'arrangent pas pour Bordeaux-Bègles au poste de troisième ligne. Déjà privés de Guido Petti, Jean-Baptiste Lachaise et Antoine Miquel, les Girondins vont devoir se passer des services de Bastien Vergnes-Taillefer pour une durée de six semaines. Aligné au poste de numéro huit face à Toulon ce dimanche, l'ancien Columérin s'est blessé et souffre d'une luxation accromio-claviculaire. Présent avec les Bleus la semaine passée pour préparer la tournée d'automne, le Bordelo-Béglais n'avait pas été rappelé par Fabien Galthié pour les dernières séances d'entraînement avant l'Australie.

À la suite de cette blessure, Christophe Urios et ses adjoints pourraient lancer dans le grand bain Renato Giammarioli ce dimanche à Pau. L'international italien, arrivé à l'UBB en tant que joker médical il y a quelques semaines (début octobre pour être précis), n'a toujours pas porté la tunique girondine. Ce déplacement au Hameau sera peut-être la première en Top 14 pour l'ancien pensionnaire de Worcester.