Le chef d'orchestre girondin s'est donc exprimé ce samedi, sur son compte Instagram. Voici son message : "Beaucoup de frustration et de tristesse après cette nouvelle rechute. C'est difficile à vivre quand on est compétiteur, mais la vie ne s'arrête pas là. Merci pour vos messages. C'est compliqué de répondre à tout le monde, mais vos mots me vont droit au cœur. Je ne lâcherai pas. Tôt ou tard, je serai de retour. Prenez soin de vous."