1. Thomas Ramos

Il est peut-être le joueur qui porte le plus l'ADN toulousain dans ses gènes. Thomas Ramos est ce mec qui n'hésite jamais à relancer, à tenter, à créer, à faire vivre le ballon en dépit des risques énormes parfois pris. Cette saison encore, celui qui a vu Melvyn Jaminet, Brice Dulin, voire même Anthony Bouthier lui passer devant chez les Bleus, a montré de grandes choses avec le Stade toulousain. Buteur attitré, il terminait d'ailleurs troisième réalisateur du championnat, avec 227 points inscrits.

Thomas Ramos se préape à buter face au MunsterIcon Sport

En coupe d'Europe, l'arrière toulousain a brillé, notamment face à l'Ulster où il a fait valoir ses qualités ballon en main, et face à Munster, où son pied a été précieux, notamment lors de la séance de tir au but. Remplaçant chez les Bleus lors du Tournoi, il remportait donc le grand chelem et aura vécu une saison bien pleine.

2. Brice Dulin

Cette saison, Brice Dulin n'a pas pu briller en bleu. Doublé par Melvyn Jaminet dans la course au numéro 15 au sein du XV de France, le Rochelais a tout de même profité de cette situation pour se concentrer sur ses performances avec son club. Avec les Jaune et Noir, il a affiché une régularité sans faille, disputant 24 matchs cette saison, dont 23 en tant que titulaire. Le gaucher a su être décisif et montrer l'exemple à ses coéquipiers tout au long de la saison.

Top 14 - Brice Dulin (La Rochelle) au duel avec un joueur lyonnaisIcon Sport

Dulin est a su même élever son niveau de jeu en fin de saison, comme en coupe d'Europe où il a su guider La Rochelle jusqu'au titre en Champions Cup. Celui qui n'a connu que six petites fois la défaite cette année est indéniablement très haut dans notre classement.

3. Aymeric Luc

Quel vent de fraîcheur sur la rade ! Nouvel arrivant chez les Toulonnais cette année, Aymeric Luc a au final été la meilleure recrue des Rouge et Noir cette saison. Oui oui, plus satisfaisant et décisif que Cheslin Kolbe ! Par sa vitesse, ses appuis, sa sûreté et son intelligence de jeu, l'ancien bayonnais a incontestablement été une des attractions de la saison. Joueur ayant franchi le plus en championnat (19 franchissements), il a inscrit huit essais en 31 matchs.

XV de France - Aymeric LucIcon Sport

Ses performances ont même tapé dans l'œil du staff des Bleus, qui l'a convoqué plusieurs fois dans le groupe, dont en fin de saison, lors de la tournée au Japon. Il incarne le futur proche des Toulonnais, qui compteront à coup sûr sur lui la saison prochaine.

4. Julien Dumora

Il est un des joueurs les plus sous-côtés du championnat. Julien Dumora n'est peut-être pas le plus "flashy" des arrières, mais il est diablement important dans un effectif qui vise des titres. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que cette année encore, le Castres olympique est arrivé jusqu'en finale du Top 14. Infatigable, l'arrière Castrais a enchaîné les performances de haut-niveau, manquant peut-être simplement sa finale, mais dans un contexte si particulier (il avait dû jouer au poste d'ouvreur après la blessure de Benjamin Urdapilleta).

Top 14 - Julien Dumora (Castres).Midi Olympique

Avant cela, il avait réalisé une très grande demi-finale face au Stade toulousain, en étant le véritable leader des Tarnais. Dumora avait même inscrit un essai face au champion en titre ! Quoi qu'on en dise et malgré ses 34 ans, Julien Dumora reste une des valeurs sûres de ce championnat de France.

5. Melvyn Jaminet

On attendait de voir ce qu'aller donner cette année dans la lumière pour Melvyn Jaminet. Révélé en Pro D2 sous les couleurs perpignanaises, le Catalan découvrait cette année le Top 14. Mis sous le feu des projecteurs après la tournée du XV de France en Australie, il a au final marqué davantage les esprits avec le maillot frappé du Coq, qu'avec le maillot arlequin. À son crédit, il fut le buteur d'une équipe de France imbattable, qui réalisait le grand chelem et battait notamment la Nouvelle-Zélande.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Melvyn JaminetIcon Sport

Au total, cette saison, Jaminet a été titularisé les 23 fois où son nom est apparu sur une feuille de match. C'est dire son importance. Avant de partir au Stade toulousain, Jaminet a tenu à réaliser un très bon match, lors du barrage d'accession, pour permettre à l'USAP de se maintenir en Top 14. Un beau cadeau d'adieu qui prouve qu'il est toujours là au bon moment.