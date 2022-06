On ne vous a jamais senti en danger lors de cette rencontre, n'est-ce-pas ?

S’il restait cinq minutes après le dernier essai, on aurait pu l’être. Après, on a fait une belle première période qui nous a permis de prendre l’avance au score. Ensuite, la deuxième a été plus compliquée mais on a mis cet essai qui nous a permis de prendre un peu plus l’avantage. Et si le score avait été plus large, ça aurait aussi été mérité, sans manquer de respect à la Rochelle.

C’était une volonté de démarrer tambour battant contre les Rochelais ?

Évidemment, on le devait. Tu as envie de montrer que tu es chez toi, que tu as un gros pack aussi. On veut prouver à chaque fois qu’on joue.

Vous avez aussi beaucoup joué à la main ?

On se sentait bien, on avait vraiment un bon feeling. Certes, ils ont un gros pack mais si on les déplaçait bien, on savait que ça allait pouvoir le faire.

Vous aviez faim, plus qu’eux peut-être ?

Cette victoire en coupe d’Europe fait qu’ils ont un titre et que du coup inconsciemment peut-être on avait plus envie qu’eux. Nous on a envie aussi car pour l’instant on n’a pas de titre. Puis franchement, ça aurait été moche de ne pas se donner à fond devant nos proches. On n'avait vraiment pas envie de s’arrêter là.

Comment vous abordez le derby face à Castres ?

On connaît bien cette équipe. Selon moi, ils méritent leur place de leader. Ça va être un gros challenge et j’espère que ce sera un beau match.

Où trouvez-vous cette motivation à chaque fois?

On a toujours envie de performer, on a tous envie de jouer le week-end. On se tire la bourre, que ce soit aux entrainements ou à la muscu. Je trouve ça bien de travailler comme ça.

Un mot sur votre coéquipier Peato Mauvaka qui a réalisé un geste de classe pour Antoine Dupont ?

Il ne faut pas trop lui dire, après il va dire qu’il peut jouer derrière (rires). Il va encore faire des chisteras et des coups de pied a l'entraînements. Plus sérieusement, c’est un plaisir de jouer avec ce genre de mec. Techniquement on se régale et ça démontre qu’on peut jouer au rugby avec des premières lignes.