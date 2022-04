Voilà un dossier brûlant qui prend fin ! Depuis quelques semaines, l'avenir de Thomas Ramos rythmait les infos transferts, et bien les supprters toulousains sont désormais fixés. L'arrière aux 14 sélections avec le XV de France prolonge à Toulouse. Numéro quinze de métier, le joueur originaire de Mazamet (Tarn) peut également évoluer à l'ouverture, c'est d'ailleurs à ce poste qu'il a remporté les deux titres de Champpion de France avec le club haut-garonnais.

Avec les très probables arrivées de Melvyn Jaminet et Ange Capuozzo dans la ville rose la saison prochaine, un possible départ de Thomas Ramos a été un temps d'actualité. Lyon, Clermont et Toulon était d'ailleurs intéressés par une possible signature. L'arrière s'est d'ailleurs confié à l'Équipe à ce sujet : "Il ne faut pas se le cacher, je me suis posé la question de partir. Il a fallu peser le pour et le contre, et je pense avoir pris la bonne décision en prolongeant. Partir à un an de la Coupe du monde m'aurait mis en danger."

Cette saison, Thomas Ramos a disputé 13 rencontres avec Toulouse, toutes en tant que titulaire. Après les prolongations entre autres d'Antoine Dupont, Julien Marchand, Cyril Baille ou encore François Cros, le Stade toulousain continue de prolonger ses cadres.