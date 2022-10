En conférence de presse, le centre tarnais était déçu de repartir de Toulon sans le moindre point :

"On est déçus. On a montré beaucoup de caractère. Ce n’était pas évident avec les remaniements et le rythme. On a montré de vraies valeurs. Mais, j’ai un sentiment d’amertume. Il y a deux faits de jeu en deuxième période (le carton rouge à Kornath pour un plaquage haut sur Alainu'uese, et la non-sanction de Mathieu Bastareaud pour un plaquage appuyé sur Larregain NDLR). Un qui est sanctionné, l’autre pas. Ça aurait pu tourner en notre faveur. On aurait pu garder le bonus défensif. Ce n’est pas dramatique, c’est un choix. Il est en notre défaveur. Derrière on perd le bonus défensif. On est restés ensemble malgré les changements dans l'effectif. On a bien communiqué pour rattraper les erreurs. On en a commis beaEn conférence de presse, le centre tarnais était déçu de repartir de Toulon sans le moindre point : "On est déçus. On a montré beaucoup de caractère. Ce n’était pas évident avec les remaniements et le rythme. On a montré de vraies valeurs. Mais, j’ai un sentiment d’amertume. Il y a deux faits de jeu en deuxième période (le carton rouge à Kornath pour un plaquage haut sur Alainu'uese, et la non-sanction de Mathieu Bastareaud pour un plaquage appuyé sur Larregain NDLR). Un qui est sanctionné, l’autre pas. Ça aurait pu tourner en notre faveur. On aurait pu garder le bonus défensif. Ce n’est pas dramatique, c’est un choix. Il est en notre défaveur. Derrière on perd le bonus défensif. On est restés ensemble malgré les changements dans l'effectif. On a bien communiqué pour rattraper les erreurs. On en a commis beaucoup. Mais, on voulait rester dans le match jusqu’au bout. On l'a fait. On peut être fiers. C’est le principal." ucoup. Mais, on voulait rester dans le match jusqu’au bout. On l'a fait. On peut être fiers. C’est le principal."