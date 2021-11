Nous sommes très contents, déjà, du dénouement du match. Le scénario n’a pas été limpide. Nous avons eu un passage à vide en début de deuxième mi-temps, pendant lequel Biarritz a pris le score. Nous sommes très contents de notre réaction, de l’émotion et de la communion qu’il y a eu avec le public. Je pense qu’on a vécu des émotions assez fortes. Enfin, nous sommes contents du tempérament de l’équipe, qui a été chercher ce match pour réussir à le gagner assez nettement. Si on reprend un peu le fil, en début de match, nous avons bien construit le truc. Je suis content de la façon dont nous avons réagi. Nous n’avons pas renoncé. L’équipe a su faire preuve de beaucoup de caractère. Le soutien du public a été important. Par rapport au plan de match qui avait été fait, nous voulions insister autour de la conquête. La mêlée a été globalement très dominatrice pendant le match et nous avons réussi au travers des ballons portés, en deuxième mi-temps, à réagir grâce à ce secteur de jeu.