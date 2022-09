Dans quel état d’esprit vous quittez Montpellier après cette défaite assez large ?

Revanchards, car on s’était dit des choses pendant la semaine que nous n’avons pas faites. A la fin du match, on s’est dit qu’il fallait vite se remettre en question et travailler. Il faut attaquer lundi avec un autre état d’esprit pour préparer la venue de Toulon au Hameau.

Encore une fois, la Section n’est pas parvenue à confirmer après un succès prometteur. Comment analysez-vous ce phénomène ?

Bien sûr, c’était le maître mot de la semaine : montrer du caractère pour enchaîner deux performances. Aujourd’hui, nous avons manqué de maîtrise et de discipline, notamment en première mi-temps et cela ne nous a pas permis d’enchaîner une deuxième performance.

Top 14 - Marco Tauleigne (Montpellier) face à la SectionIcon Sport

Avez-vous eu la sensation que Montpellier était un rouleau compresseur ?

On savait que l’on venait chez le champion de France. On savait à quoi s’attendre. Je vais me répéter mais notre indiscipline en première mi-temps, que ce soit dans les rucks ou le jeu courant, a permis à Montpellier de saisir les opportunités. Le MHR a su être réaliste. C’est une équipe en confiance donc ce n’est pas étonnant. On sait sur quoi on doit bosser. A nous de le faire dès lundi.

Personnellement, vous vous faites notamment intercepter sur le premier essai de Montpellier. Comment l’avez-vous vécu ?

J’essaie de vite passer à autre chose. Je sais que ça arrive de faire des erreurs, même s’il faut les limiter le plus possible. Je ne me prends pas la tête quand ça arrive pour me concentrer sur la suite et sur les choses que je peux maîtriser.