La Section paloise, largement remaniée, menait à Toulouse à la pause sur le score de 7 à 0. C’était déjà un petit exploit, d’autant plus que la formation de Sébastien Piqueronies avait connu une entame de match cauchemardesque avec la blessure de Guillaume Ducat dès la première minute et celle de Thibault Daubagna trois minutes plus tard, ouvert au niveau du ventre et contraint de se faire recoudre. Pau perdait coup sur coup deux joueurs expérimentés et très importants dans le collectif puisque le premier devait être la tête pensante de l’alignement en touche et le second devait notamment assurer le rôle de buteur. Une charge qui est revenue au jeune ouvreur Thibault Debaes, qui a connu trois échecs dans le premier acte. L’avance de la Section aurait pu être bien plus large à la pause. Rien ne dit que le Stade toulousain ne serait pas parvenu à renverser la rencontre, mais la tâche des hommes d’Ugo Mola aurait certainement été plus ardue avec un retard de seize points à la pause.

Top 14 - La déception des Palois (Pau) qui se rassemblentMidi Olympique

Le manager de la Section Sébastien Piqueronies pouvait avoir d’autant plus de regrets que la blessure de Thibault Daubagna était aussi dommageable qu’inimaginable : "Ces blessures ont énormément pesé et notre collectif a su faire preuve de rudesse et de résilience en première mi-temps. Thibault se blesse en heurtant un vélo sur le bord du terrain. On s’entraîne toute la semaine pour veiller à mettre nos joueurs en toute sécurité. Je constate qu’il y a encore des progrès à faire dans l’organisation pour éviter qu’un joueur percute un vélo sur le bord du terrain, ce qui paraît assez improbable. Thibault était notre buteur. La première mi-temps se serait peut-être déroulée dans un autre environnement s’il n’était pas sorti blessé très vite." Un improbable coup du sort alors que Sébastien Piqueronies avait misé sur l’expérience de son demi de mêlée pour encadrer une jeunesse béarnaise enthousiasmante. Une action sur laquelle est aussi revenue Ugo Mola, le manager du Stade toulousain : "Antoine Dupont joue mal derrière cette première mêlée et il finit en touche avec Thibault Daubagna qui malheureusement se blesse. Antoine atterrit aussi dans les vélos et aurait pu aussi se blesser. C’est regrettable."