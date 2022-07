Mauvaise nouvelle pour le Stade français. Telusa Veainu s’est rompu les ligaments croisés avec le Tonga face à Hong Kong. L’ailier est encore dans son pays et reviendra en France pour se faire opérer du genou. C’est un coup dur pour Gonzalo Quesada et son staff puisque Veainu ne retrouvera pas les terrains avant six mois. Auteur de trois essais la saison passée, Veainu est l’un des hommes de base du Stade français. Titulaire à dix-huit reprises en dix-neuf rencontres, l’ailier explosif manquera à l’escouade parisienne sur la première moitié de saison.

Pro D2 - Nadir Megdoud face à AgenIcon Sport

Pas de joker médical en vue

Pour pallier cette absence, le Stade français a choisi de ne pas prendre de joker médical, toujours selon nos informations, mais de faire confiance à sa nouvelle recrue Nadir Megdoud en provenance de Rouen. Avec huit essais en vingt-trois rencontres, l’ailier algérien est l’une des révélations de la dernière saison de Pro D2. Si son départ a fait grincer les dents du club normand, Nadir Megdoud devra vite s’adapter à la folie parisienne et à l’adaptation au Top 14. La signature de Megdoud arrive donc au bon moment puisque le Stade français ne disposera que de trois ailiers professionnels à la rentrée avec Stéphane Ahmed, Sefa Naivalu, et Lester Étien.