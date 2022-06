Le Stade toulousain n’a pas gagné grand-chose ce dimanche soir, son succès bonifié contre le Biarritz Olympique ne souffrait d’aucun doute, et pourtant les Rouge et Noir avaient un paquet de choses à célébrer. À commencer par la dernière en phase régulière de deux monuments du club : Iosefa Tekori et Maxime Médard. Si ce dernier était remplaçant et a dû attendre pour son ovation, le Samoan a eu droit à son entrée seul sur la pelouse, avec un tifo face à lui et un stade qui scande son nom. Pas de panique, il ne faudra que quelques minutes pour que le visage de l’ailier aux rouflaquettes apparaisse sur les écrans géants, créant une nouvelle clameur des gradins. Sur le terrain, on a surtout envie de retenir le panache des Biarrots.

Du jeu à tout va, un enthousiasme débordant et même en tribune, la 100aine de Basques, parfois dos au terrain, n’a cessé de chanter tout au long de la rencontre qu’importe le score. Bel esprit. Avant de basculer dans l’euphorie, les joueurs regagnent les vestiaires à la pause, pour laisser place aux féminines du club avec, en leur possession, 3 boucliers. Rien que ça, tous gagnés la veille à Grenoble. Un pour les -18, un second pour la réserve en Fédérale 1, et le dernier, le plus important, celui d’Élite 1, le premier de l’histoire du club. Pour elles, la fête qui dure depuis 24 heures est repartie de plus belle le temps de cette mi-temps.

Une deuxième mi-temps gargantuesque

C’est dans ce second acte que la soirée bascule dans une autre dimension. Tout d’abord sur la pelouse, Toulouse lâche les chevaux et provoque une pluie d’essais. 46e minute, Tekori y va du sien. Une seconde fois son nom est abondamment scandé. D’ailleurs c’est le moment que choisit Ugo Mola pour remplacer le colosse. Tous ses partenaires viennent le saluer, monsieur Marchat et quelques Biarrots également, le Stade se lève. 54e minute, c’est au tour de Maxime Médard de faire son entrée. Un deuxième tifo similaire au premier est déployé en tribune, la standing ovation s’en suit forcément. 10 minutes plus tard, Ritchie Arnold sort, Tekori retourne sur le pré ; vous reprendrez bien une petite ovation! 71e minute, les locaux inscrivent leur 10e essai, par… Maxime Médard. Très excentré, c’est Iosefa Tekori qui s’empare du tee. Après tout c’est la fête, tout est permis... Et ça passe ! Les Septs-Deniers basculent dans l’hystérie, les 15 000 masques distribués à l’effigie des deux légendes, sont jetés en l’air, à l’image des journaux lors des grands soirs de Mayol.

Un supporter en profite et s’introduit sur la pelouse incognito. Il parcourt plus de 50 mètres jusqu’à Maxime Médard, il glisse son bras sur ses épaules, sort son téléphone, prend son meilleur selfie avant de regagner la tribune la plus proche, sans qu’aucun stadier n’intervienne. C’est la fête. 80e minute, Peato Mauvaka inscrit le 12e et dernier essai de la rencontre. Baptiste Germain s’apprêtent à le transformer, quand le public réclame une nouvelle fois le seconde ligne. Face aux perches, c’est une formalité pour le Samoan qui scelle merveilleusement cette rencontre.

Mais la soirée n’est pas finie, en tribune, on se rue sur Canal pour savoir qui sera l’adversaire des Toulousains la semaine prochaine. Le multiplex est centré sur Lyon – La Rochelle, juste à l’instant ou Arnold trébuche alors qu’il filait à l’en-but. Le dernier essai lyonnais est refusé. Ce sera donc La Rochelle pour Toulouse, un morceau, mais l’heure n’est pas à l’inquiétude, les dernières festivités sont en place. Tous les joueurs qui quittent le club sont remerciés via un clip diffusé sur les écrans géants. Paulo Tafili, Antoine Miquel, Zack Holmes, Rory Arnold tous y ont droit. Les joueurs observent ces clips assis en rond sur la pelouse de manière enfantine. Tekori s’empare du micro et dans un français approximatif déclare : « merci du soutien » (soutieng avec un accent qui trahit ses 15 années dans le Sud-Ouest). L’international français conclut cette soirée. Et à la vision des premiers exploits, des essais, du sauvetage sur Freddie Burns de l’homme d’un club, tous les joueurs se lèvent, et par ses remerciements à son entourage s’achève une soirée qui restera dans les mémoires des supporters toulousains.

Par Baptiste BARBAT.