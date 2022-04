Vous avez marqué six essais lors des quatre dernières rencontres. Comment vous sentez-vous ?

Je me sens bien. Mon début de saison a été mitigé avec des pépins physiques. Aujourd’hui, le travail de mes coéquipiers me permet de marquer, tant mieux.

Etait-il particulier, pour vous, d’affronter le Biarritz olympique samedi soir ?

Le BO, c’est le club qui m’a formé et m’a vu grandir. Mais plus jeune, je n’ai joué avec personne de ce Biarritz-là. Samedi soir, je ne connaissais que les intendants.

Vous quitterez le Racing pour rejoindre le Stade rochelais en fin de saison. A quoi aspirez-vous ?

Je veux partir du Racing avec un titre. Il y a huit ans que je suis ici et je ne me permets pas de dire que j’ai eu un titre en 2016 ( lors de la victoire à Barcelone) parce que je sortais cette année-là d’une saison blanche. […] Yoan (Tanga, également en partance pour La Rochelle), moi et les autres, on a tous à coeur de remporter quelque chose. On se donne à 100 % pour partir la tête haute de ce club.

Avez-vous eu des contacts avec les joueurs et le staff du XV de France ces dernières semaines ?

Oui, je les ai eus après le grand chelem. Ils m’ont dit qu’ils continuaient à compter sur moi et que je faisais même partie de ceux ayant contribué à ce grand chelem. C’était réconfortant d’entendre ça. Ca m’a donné envie de les retrouver le plus vite possible.

Rêvez-vous du Mondial 2023 ? Vous n’avez jamais participé à une Coupe du monde, au fil de votre carrière...

Je suis passé à côté de deux coupes du monde, c’est vrai. J’espère que je ferai celle de 2023 mais il y a beaucoup d’échances avant cela. La concurrence est rude en équipe de France, surtout à mon poste. Mais ça reste dans un coin de ma tête. Pour moi, ce sera cette Coupe du monde ou rien. Après celle-là, ce sera trop tard. J’espère que ça me sourira mais si ce n’est pas le cas, je ne pourrai m’en prendre qu’à moi-même.

Comment avez-vous vécu le grand chelem tricolore, de l’extérieur ?

C’était dur. J’ai quitté la France (quelques jours avant le Crunch) parce que je vivais mal le fait de m’être blessé avant le pays de Galles. J’aurais aimé vivre ça avec eux. Malheureusement, j’ai connu une rechute (aux ischio-jambiers) et j’ai eu besoin de partir pour m’aérer un peu l’esprit. En équipe de France, on est une bande de copains et j’étais très heureux pour eux. Mais quelque part, j’étais un peu triste de ne pas en avoir totalement fait partie…