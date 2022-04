Les Tops

Max Spring

Dès son premier ballon, on a su que le jeune arrière du Racing 92 allait livrer un gros match. Sur une pelouse synthétique de la U Arena qui lui permet d'exprimer pleinement ses qualités de vitesse, Spring a amené du danger sur chaque ballon qu'il a touché. Ses crochets électriques lui ont permis de faire la différence, notamment sur le premier essai du Racing, où il laisse sur place deux défenseurs parisiens avant de franchir et de servir parfaitement Machenaud.

Yoan Tanga

Le troisième ligne du Racing 92 a tout fait ce dimanche soir. Présent aussi bien offensivement que défensivement, il a aussi participé grandement à la conquête francilienne. Sa puissance et son intelligence de jeu lui ont permis de constamment gagner du terrain. Très présent, il a souvent été sollicité par ses coéquipiers. Infatigable et primordial.

Lester Etien

Le Parisien le plus en vue de ce match. L'ailier s'est montré très volontaire et a semblé être partout sur le terrain. Il a pas hésité à dézoner de son aile pour être percutant au centre du terrain. En première mi-temps, c'est lui qui a permis aux siens de rester au contact des Racingmen. D'abord, il cassait le plaquage de Machenaud pour franchir. Puis, il récupérait le petit jeu au pied de Coville pour inscrire le seul premier du Stade français. Deux franchissements et quatre défenseurs battus pour Etien ce dimanche.

Les Flops

Nicolas Sanchez

Cette saison, Nicolas Sanchez n'est pas la première option du Stade français au poste d'ouvreur. Derrière Joris Segonds dans la hiérarchie, l'Argentin avait une chance de se montrer à son avantage face au Racing 92 ce dimanche, mais il n'a pas su la saisir. Emprunté, il n'est pas parvenu à bien organiser l'attaque parisienne. L'image marquante est bien sûr ce drop complètement manqué, alors que son équipe menait 13-10, et qu'il se trouvait en très bonne position. Il n'a pas été attentif sur le deuxième essai de Teddy Thomas, en lui laissant trop d'espace. Décevant.

Pierre-Henri Azagoh

Trop peu présent dans l'impact, le deuxième ligne international n'a pas su trouver les solutions face au Racing 92. Malgré sa propreté en défense, il a tout de même concédé deux pénalités. Lui, comme la plupart de ses coéquipiers, ont finalement craqué en seconde période et ont pris une vraie fessée lors de ce derby.

Inclassable

Teddy Thomas

Teddy Thomas est un joueur singulier. Un game changer, capable de faire basculer un match à lui tout seul, du bon comme du mauvais sens. Ce dimanche, l'ailier international a été à deux visages, d'où sa présence dans cette catégorie spéciale. Longtemps, il a été présent dans la case "Flops", avec ses deux pertes de balles, et ses deux pénalités concédées en première mi-temps. Dans le dur, Thomas a finalement eu, comme souvent, ces éclairs de génie qui font de lui un joueur à part.

Son incroyable vitesse lui permettait d'abord d'inscrire un essai important avant la fin de la première période. Une petite lueur au sein d'une partie terne, se dit-on alors. Mais le fantasque récidivait. En surprenant la défense parisienne sur son aile, il marquait en coin un essai assassin en entame de seconde période. Dix minutes plus tard, Thomas amorçait une attaque et récupérait son propre jeu au pied à cinq mètres de la ligne parisienne. Quelques secondes plus tard, Lauret marquait un nouvel essai pour le Racing 92. Un joueur spécial, ce Teddy Thomas.