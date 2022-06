Les tops :

Yoan Tanga

Yoan Tanga leur a tout fait ! Dimanche soir, les Toulonnais ont trouvé sur leur chemin l’un des tout meilleurs numéros 8 du championnat. Puissant et à l’aise avec le cuir, le futur Rochelais a permis au Racing 92 de recoller au score dès le début de la rencontre avec un essai en bout de ligne, faisant passer Kolbe pour un cadet d'un joli raffut.

Mais il serait bien réducteur de cantonner Tanga a son activité ballon en mains. Le troisième ligne s’est activé en défense, s’est imposé sous les ballons hauts et a gratté un ballon précieux dans un regroupement. Un match de patron.

Ibrahim Diallo

Comme son compère de la troisième ligne, Diallo s’est signalé. Le flanker a notamment brillé par son aisance dans le domaine aérien. Toujours précis, toujours précieux, il a volé quelques munitions à l’alignement toulonnais, assurant plusieurs possessions à son équipe. Il fait également partie des meilleurs plaqueurs du match côté franciliens.

Trevor Nyakane

S’il a débuté la rencontre sur le banc, le pilier springbok a effectué une entrée en jeu musclée. Il a fait parler sa puissance et a été l’un des symboles de la domination du paquet d’avants racingman lors du deuxième acte. En mêlée fermée notamment, il a mis la première ligne adverse en souffrance.

Duncan Paia'aua

Le régulateur de la ligne d’attaque varoise est assurément le Toulonnais qui a le plus brillé sur la pelouse de l’Arena. Peu avant la demi-heure de jeu, il suit bien un jeu au pied soigneusement déposé par Carbonel et inscrit le seul essai rouge et noir de la rencontre.

À l’aise face au jeu, il a gagné plusieurs duels et s’est montré essentiel en défense. Il fait par exemple échapper un ballon à Tanga en première période, et parvient à faire de même juste ensuite, en distribuant un caramel à Gibert, alors à la réception d’un petit jeu au pied.

Les flops :

Charles Ollivon

Cela peut paraître cruel, mais malgré sa quinzaine de plaquages, le « grand Charles » n’est pas apparu à son niveau habituel. Nous lui reprochons surtout sa faute aussi maladroite qu’évitable sur Teddy Thomas, autour de l’heure du jeu. Il a laissé ses partenaires à 14 contre 15 et les Rouge et Noir n’ont plus marqué après cela.

De plus, il est coupable sur l’ultime opportunité gâchée par les Toulonnais. Dans les toutes dernières secondes, à quelques mètres de la ligne du Racing 92, Ollivon commet un en-avant. Les derniers espoirs varois s’écroulaient en même temps que la gonfle tombait sur la pelouse synthétique.

Aymeric Luc

Il était et restera l’un des meilleurs joueurs varois de la saison. Mais ce dimanche soir, Aymeric Luc n’a pas eu son étincelle habituelle. S’il n’a pas commis de grosse bourde, l’ancien Bayonnais a moins déclenché de folles relances qu’à l’accoutumée, et n’a surtout pas franchi la ligne d’avantage. Un match plutôt quelconque.