Ben Tameifuna est un joueur hors norme. L’un des plus lourds à avoir évolué en Top 14, il a déjà dépassé le cap des 150 kilos sur la balance. Il fut international néo-zélandais chez les jeunes, mais n’a jamais porté la tunique des All Blacks.

Il est arrivé en France en 2015 et il a porté les maillots des deux clubs qui s’affrontent en barrage dimanche soir au stade Jacques Chaban-Delmas : l’UBB et le Racing 92. Avec les Franciliens, il a même été champion de France en 2016 et sacré meilleur pilier droit du championnat par Rugbyrama, avec les Bordelais il attend toujours un titre après deux saisons de présence. A noter que sous le maillot des Chiefs en Nouvelle-Zélande, il avait remporté le Super Rugby en 2013.

Top 14 - Ben Tameifuna face à Lyon (Bordeaux)Icon Sport

Depuis son arrivée en Gironde, il est l’une des poutres du pack de l’UBB, mais dans une situation un peu particulière, Christophe Urios a souvent expliqué qu’il préférait utiliser son pilier « ambidextre » comme « finisseur » selon l’expression à la mode. Remplaçant, quoi ! Il estime qu’il apporte le meilleur de son potentiel en fin de partie alors que la majorité des organismes sont un peu fatigués. C’est à ce moment-là que ses charges et ses grattages sont les plus efficaces. Cette saison par exemple, il a joué 20 matchs de Top 14 (sur 26 possibles), mais seulement neuf comme titulaire. Dans la majorité des cas, c’est le Moldave Vadim Cobilas qui débute les rencontres. Mais ce soir, Christophe Urios a décidé de lui faire commencer la partie, petit pari concocté en interne, avec quelques consignes et quelques idées derrière la tête.

Quand il a signé pour l’UBB en 2019, Ben Tameifuna était considéré comme une recrue de choix. Les supporters du Racing estiment souvent qu’il fait encore défaut à leur arsenal. On pourrait passer à la loupe plusieurs de ses actions phares. Mais l’une d’entre elles a retenu notre attention : la pénalité qu’il a récoltée en avril 2021 à la dernière minute du quart de finale de Coupe d’Europe 2021, un grattage d’école qui avait permis à Matthieu Jalibert de passer une pénalité décisive de plus de 50 mètres. C’était face au Racing, beaucoup de supporters bordelais n’ont pas oublié.