Pour le beau jeu, il faudra repasser. Sous une pluie battante et incessante et avec un vent fort et tourbillonnant, les 30 acteurs de la rencontre n'ont pas produit le plus beau match de rugby de la saison. Mais dans ces conditions compliquées et pour le dernier match de l'année, les Maritimes ont offert une victoire bonifiée face à Lyon à leurs supporters ... et à Kevin Gourdon, ovationné avant le début de la rencontre.

Pendant 80 minutes, tout a été histoire de mêlées et de touches. Avec un ballon rendu glissant comme une savonnette, de par la pluie, Rochelais et Lyonnais n’ont pas produit de grandes envolées. Le match s’est très longtemps résumé à une bataille rude et physique entre les deux packs de devant. Avec des joueurs comme Bourgarit, Skelton ou encore Alldritt, les Rochelais ont réussi à faire la différence grâce à la puissance de leurs avants.

Meilleur homme du match, le troisième ligne centre a livré une performance XXL. Présent en défense au plaquage, très souvent sollicité en attaque pour ses charges dévastatrices, le capitaine rochelais était partout sur le terrain contre Lyon. Une partition récompensée par un essai en pick and go (33e).

No scrum, no win !

Avant même le coup d’envoi, entraîneurs et joueurs s’étaient accordés pour dire que cette rencontre se gagnerait "avec les gros". Solides sur les phases de conquête, les Maritimes ont littéralement fait plier les Lyonnais en mêlée. Avec une petite dizaine de pénalités concédées en mêlée et plusieurs ballons en touche, les Rochelais n’ont pas laissé leur chance au Lou. La faute à un Reda Wardi qui a notamment martyrisé son homologue en mêlée fermée dans le premier acte. Des débats qui se sont un peu plus équilibrés en mêlée fermée en seconde période, après la blessure du pilier gauche.

Reste que la domination maritime a obligé l’arbitre de la rencontre à exclure pour 10 minutes Joseph Taufete'e et qui a permis aux Jaune et Noir de marquer dans la foulée le premier essai de la rencontre. Ajoutez à cela des mauls dévastateurs, à l’image de l’essai de Thomas Lavault, le deuxième de la rencontre, et un Ihaia West presque impeccable face aux perches, et les Lyonnais n’ont pas pu rivaliser.

Avec cette victoire bonifiée, les Rochelais montent donc à la quatrième place du classement et prennent quatre points d’avance sur leur adversaire du soir. Au-delà du plan comptable, les locaux ont aussi offert une prestation sérieuse à un Marcel-Deflandre rempli pour la dernière fois avant quelques semaines, avec le retour des jauges dans les stades. Impuissants, les Lyonnais rentrent eux dans le Rhône avec une prestation à oublier. Ils devront réagir dès dimanche, avec la difficile réception du Racing 92.