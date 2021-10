Les Castrais devaient relever la tête et c'est chose faite. Face à une valeureuse équipe de Brive, le CO s'est imposé au forceps (23-22) après avoir maîtrisé en grande partie la rencontre. Mais il faudra retenir le résultat plus que la prestation tant les Tarnais ont joué à se faire peur dans cette rencontre. Devant au score une grande partie du match, les coéquipiers de Dumora ont vu leur adversaire revenir après l'heure de jeu. Grâce à cette victoire, Castres se replace dans le top 6.

Les Castrais pourront féliciter les « gros ». Car s’ils l’ont emporté face aux Brivistes c’est notamment parce que le pack du CO a été supérieur à celui du CAB. Dans le sillage d’un Staniforth omniprésent, Castres n’a cessé d’avancer devant. C’est d’ailleurs le pilier droit Levan Chilachava qui a marqué le premier essai de la rencontre après une combinaison en touche (28e). Mais malgré un pack dominant, les arrières castrais ont eu beaucoup de mal à s’exprimer dans cette rencontre. La faute à une défense de Brive bien en place qui a fait commettre beaucoup d’en-avant à leurs adversaires.

Une histoire de mêlée

Et qui dit en avant, dit mêlée. Et dans cette situation, ce sont d’abord les Castrais qui ont tiré leur épingle du jeu. Une domination qui s’est concrétisée par l’expulsion pour 10 minutes du pilier gauche Wesley Tapueluelu à la 32e minute. Un avantage qu’a bien transformé face aux poteaux le demi d’ouverture argentin Benjamin Urdapilleta. Mais au retour des vestiaires, sûrement grâce aux conseils de Jeremy Davidson, les débats se sont équilibrés. À tel point que ce sont les Brivistes qui ont fait reculer le CO sur certaines mêlées importantes.

Une semaine après leurs désillusions respectives face à Toulouse et face à Biarritz, Castrais et Brivistes sont revenus aux bases : le combat. Si les visiteurs ont produit un bon match à l’extérieur, les locaux ont semblé fébriles sur les derniers instants de la rencontre. Brive rentre en Corrèze avec un bon point avant de recevoir le Racing. Les Castrais eux devront encore un peu élever leur niveau pour espérer ramener quelque chose de leur déplacement à Lyon.