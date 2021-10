"Nous sommes tombés face à une équipe qui avait plus envie que nous. Je n’ai pas envie de trouver des excuses bêtes et qui ne servent à rien. Nous n’avons pas été à la hauteur, c’est tout. Lyon a été meilleur. Nous allons regarder le match à la vidéo. En ce moment, nous sommes là (il montre en bas). La semaine prochaine, nous devrons être en haut. Là, je suis dégoûté. Je sais que ce n’était pas le vrai visage du BO. On dirait que nous n’avions pas envie de jouer avec le ballon. Ce n’était pas nous, car nous sommes une équipe qui aime toucher le ballon, le garder et prendre du plaisir. Aujourd’hui, c’était différent. Ce n’était pas notre jour. On ne peut pas jouer comme ça face aux très bonnes équipes, sinon, on va se faire tuer tout le temps."

"La seule chose que je peux dire, c’est qu’à partir de lundi, nous avons beaucoup de travail à faire et nous allons le faire. On va utiliser ça comme une leçon, dans notre chemin, pour arriver plus haut. Notre équipe est vraiment solidaire, nous allons rester ensemble."