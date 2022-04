"Je veux davantage aider ma femme à élever nos trois enfants", explique Victor Vito dans l'Equipe. Selon ses dires, l'ancien All Black pourrait bien terminer sa carrière sous le maillot rochelais. Avec 33 sélections et deux titres de champion du Monde avec la Nouvelle-Zélande, le troisième ligne laissera plus de 17 ans de rugby derrière lui. Passé par Wellingtom (championnat des provinces NPS) il partira ensuite du côté des Hurricanes et finira par poser ses valises en France en 2016.

Coupe du monde 2015 - Victor Vito (Nouvelle-Zélande)Icon Sport

Après plus de six ans au Stade rochelais, le co-capitaine fait partie des cadres de cette équipe. Malgré un début de saison compliqué, les Rochelais sont aujourd'hui en pleine forme et pourraient bien finir la saison de la meilleure des manières avec pourquoi pas un titre en guise de récompense pour l'ancien All Black.