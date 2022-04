Martin Puech (troisième ligne de Pau)

"On a été mauvais. On s’est fait bouger. On a perdu un nombre incalculable de ballons. On n’est pas déçu d’avoir perdu, on est déçu d’avoir rendu une telle copie. Le gros problème, c’est la précision et la concentration. C’est rageant parce que si on avait mis plus de précision, le match était à notre portée. On pourrait se trouver des excuses en parlant de chaleur, de pelouse synthétique… Mais non. Aujourd’hui, en étant mauvais, on n’est pas loin de la victoire, c’est dommage."

TOP 14 - Martin Puech (Pau)Icon Sport

Pierre-Henry Azagoh (deuxième ligne du Stade français)

"Franchement, on s’est fait peur. Il n’y a pas de quoi fanfaronner. On va juste retenir la victoire parce qu’on s’est compliqué la tâche. Inconsciemment, on s’est relâché quand on a eu le bonus offensif à l’heure de jeu. C’est un peu à l’image des derniers matchs que l’on a joués. On n’a pas réussi à tuer le match. On a joué avec le feu. Il y avait la place pour mieux finir. Et à la fin, on se fait peur. Il faut qu’on s’applique, que l’on soit plus constant. On sort de semaines compliquées avec ces derbys perdus. On va donc profiter de cette victoire."

Sébastien Piqueronies (manager de Pau)

"Aujourd’hui, on a touché momentanément nos limites en ne prenant qu’un seul point à Paris. Je ne suis pas spécialement agacé ou en colère, je suis déçu du contenu, de l’investissement de chacun. On a gâché de l’énergie. J’ai toujours confiance en ce qu’on construit. On se construit une légitimité pour prétendre au Top 6. Mais aujourd’hui on ne peut prétendre à rien en proposant un tel contenu. On va se regarder dans une glace et essayer d’être plus rigoureux, plus déterminé. Il nous reste trois matchs, j’en appelle vraiment à une remise en question sérieuse, profonde et forte pour terminer comptablement de façon positive."

Gonzalo Quesada (Manager du Stade français)

"Un match moyen des deux côtés. On avait insisté toute la semaine sur l’énorme enjeu qu’il y avait. Parce que le risque de vivre une situation inconfortable en fin de saison existait si on ne gagnait pas. On est donc très content des quatre points. Le point de bonus n’était pas mérité pour être sincère. On a désormais zéro pression. On va aller à Clermont avec de l’ambition."