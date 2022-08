Après six années passées sous les couleurs de Lyon, Mickaël Ivaldi a disputé ses premières minutes de jeu officielles vendredi soir avec le Stade français lors du match amical contre Massy (56-15). Un changement "nécessaire" dixit celui qui compte plus de 200 matchs de Top 14 au compteur. Le natif de La Seyne-sur-Mer, formé au RC Toulon, compte désormais amener toute son expérience au sein du vestiaire parisien. "Comme d’autres, il colle parfaitement aux joueurs que nous voulions recruter pour amener du caractère et un état d’esprit positif à notre groupe", a d’ailleurs souligné Gonzalo Quesada à propos de son nouveau talonneur.

A 32 ans, on le pensait attaché au Lou. Sa venue s’est pourtant dessinée tôt la saison dernière puisqu’il s’est engagé avec le club de la capitale dès le mois de novembre. Il explique son choix : "J’étais en pleine réflexion en début de saison dernière pour savoir si je devais changer de club ou non. Cela fait six ans que j’étais à Lyon où ça se passait super bien. Mais j’avais envie d’un beau et dernier challenge. Si je fais trois ans à Paris, je pense qu’il n’y en aura pas d’autres. Après je resterai à l’écoute. Mais aujourd’hui, je veux m’investir à fond dans ce projet du Stade français. J’avais besoin de changer de routine, de voir autre chose."

Désormais, il sait qu’il est attendu tel un leader. Un joueur sur lequel le staff technique mise beaucoup pour encadrer un effectif relativement jeune. Cette saison, il sera en concurrence avec Laurent Panis et le nouveau venu du Biarritz Olympique Lucas Peyresblanques. "Il y a quelques années, j’avais du mal à partager mes petits trucs de mêlée par exemple. Mais aujourd’hui, c’est un peu différent. Je suis un peu plus vieux et le groupe est jeune. Je pense que l’entraide sera très importante."

Depuis son arrivée, les échanges avec les deux autres talonneurs sont fréquents. Sous la responsabilité de Laurent Sempéré, ces trois-là sont en passe de tisser des liens pour le bien de l’équipe. Leur objectif ? Que le Stade français reste performant dans le secteur de la conquête. "Quand j’ai signé en novembre, raconte d’ailleurs Ivaldi, j’avoue que j’étais déjà séduit par le travail du paquet d’avants. Même si le Stade français a fini 11e, l’équipe a souvent dominé devant. Et depuis que je suis arrivé, on travaille vraiment bien sur des secteurs que j’affectionne comme la mêlée ou la tâche." Et de conclure sur une touche d’optimisme : "L’an passé, c’était déjà vraiment bien à ce niveau là, mais je sens que l’on peut encore mieux faire. Je sens beaucoup d’enthousiasme, d’envie de bien faire. Si ça se concrétise sur le terrain, ça pourrait donner quelque chose de sympa."