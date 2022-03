C'est un énorme coup dur pour le Stade français ! Suite à la blessure au genou gauche de Waisea Nayacalevu (31 ans), ce week-end contre Bordeaux, le club de la capitale devra faire sans leur meilleur marqueur (8 essais) pendant au moins 4 semaines, selon L'Equipe. Une déconvenue totale au moment d'affronter triplement le Racing 92, en championnat et en Coupe d'Europe. Reste donc à savoir si le Stade français parviendra à se défaire de son ennemi de toujours sans son élément clé.

Arrate en guise de remplaçant ?

Cette saison, Waisea c'est huit essais en Top 14. Aucun autre joueur ne fait mieux à l'heure actuelle dans cet exercice. Une absence de poids. Le puissant centre fidjien fait partie des hommes les plus utilisés par Gonzalo Quesada. Et son indisponibilité, risquerait bien de se faire remarquer. Pour preuve, le Stade français ne s'est jamais imposé quand son chouchou n'a pas joué ou a débuté sur le banc. C'était face à Toulon (38-5), Biarritz (17-14) et Montpellier (30-3). Alors qui pour pallier l'indisponibilité du futur Toulonnais ?

On nous a habitué tout au long de la saison à l'indéboulonnable paire de centre : Laumape - Nayacalevu. Mais dès à présent, il va falloir faire sans, pour le plus grand malheur des dirigeants et du staff franciliens. C'est alors qu'Alex Arrate (24 ans) pourrait probablement prendre place au centre. Titularisé à neuf reprises au centre cette saison, le natif de Bordeaux pourrait être attendu avec le numéro 13, ce samedi, pour le premier volet de la trilogie Stade français - Racing 92.

Top 14 - Le centre parisien Alex Arraté (Stade français)Icon Sport

Fraichement revenu de blessure, l'ancien du Biarritz olympique a tout de même pris part au dernier quart d'heure de la rencontre contre Bordeaux. En manque de profondeur à ce poste, l'absence de Waisea fait forcément de lui le candidat numéro un. Toutefois, lors de ses précédentes rencontres, Arrate a eu du mal à convaincre et n'a clairement pas le même impact sur le terrain que son homologue fidjien. En effet, il n'a pas encore inscrit le moindre essai cette saison en Top 14. Pour cela, il faut remonter au 15 mai dernier et c'était lors du succès face à Montpellier (32-10), pour le compte de la 24ème journée. Il est clair que les chances du Stade français se sont réduites considérablement avec le forfait de Waisea, mais c'est aussi l'occasion pour Arrate de marquer des points et pourquoi pas de bousculer la hiérarchie.

Par Julien SOURNIES