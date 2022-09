Arrivé au Stade Français en 2018, Alex Arrate a participé cette saison à l'intégralité des rencontres du club de la capitale. Orphelins de Waisea Nayacalevu et de Ngnani Laumape, tous deux partis cet été, Gonzalo Quesada et son staff pourraient associer au centre Naivalu et Julien Delbouis lors du déplacement à Lyon prévu ce week-end. Trop juste, Jeremy Ward ne devrait lui pas participer au match.