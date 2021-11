"On a eu du mal en conquête, ce qui nous a compliqué la tâche, a expliqué Guitoune. Nous avons produit de belles choses dans le jeu mais n’avons pas concrétisé. Il faut aussi savoir gagner ce genre de matchs, mais nous n’allons pas taper sur les gros vu les matchs qu’ils nous ont fait toute la saison dernière et encore cette saison. Voilà, ça arrive. Pour les ballons perdus en touche, on en a même rigolé un peu entre nous. On avait l’impression que les Brivistes connaissaient nos combinaisons en touche (rires). On a chambré Joshua (Brennan) en lui disant qu’il les avait données à son frère (Daniel) !

Des fois, ça sourit. D’autres fois, non, et il faut savoir gagner autrement. Il y a des moments où, mentalement, il faut s’accrocher. C’est la loi du sport de haut niveau mais c’est ce qui a fait la différence. On tombait dans leur jeu et eux ne s’embêtaient pas. Il fallait sortir de ce piège. On a trouvé des solutions. Brive s’est mis beaucoup à la faute. Cela nous a facilité le match. On a un gros match la semaine prochaine (à Bordeaux-Bègles), juste avant la Coupe d’Europe contre une grosse écurie de Top 14. C’est l’occasion de se préparer au mieux."