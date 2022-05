"Il y avait la fête, le côté sentimental, tous les clubs le font. Par contre, sur le terrain, ce n’était pas la fête. Notre prestation n’a pas été à la hauteur de ce qu’on voulait et ce n’est pas le résultat qu’on aurait aimé. Depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, qui sont difficiles, on se dit qu’on ne va pas lâcher, qu’on va aller jusqu’au bout. En termes de qualité, on est dépassé par plus fort. Le bilan ? Si on revient un an en arrière, battre Bayonne pendant le match d’accession était un exploit. Tout le monde l’a fêté comme il fallait, c’était extraordinaire, c’était un bon moment. Derrière, il y a eu des conséquences puisque nous sommes montés en Top 14 et nous avons été confrontés à des clubs structurés qui ont une rigueur et un vécu supérieurs à ce que nous avons connu. C’était un sacré challenge. Nous étions, pour beaucoup trop d’entre nous, dans l’apprentissage. Notre première partie de championnat était correcte. À Noël, nous avons perdu contre Montpellier et Perpignan, ce qui a rendu le challenge encore plus dur…"