"Je pense que nous avons été sérieux. Nous avons fait un très bon match dans l'investissement et l’effort. Nous n’avons jamais lâché, nous avons poussé au bout, mais l’adversaire l’a aussi fait. Des fois, il faut accepter quand il y a plus fort en face. Parfois, l’équipe en face est capable d’aller chercher plus loin. C’était le cas du Stade toulousain aujourd’hui. Notre entame de deuxième mi-temps est très intéressante. À chaque fois qu’on voulait accélérer pour essayer de faire la différence, les Toulousains étaient capables de résister. Je pense que même si nous avions eu la capacité d’aller encore plus loin, cette équipe aurait résisté. Elle a toujours une vitesse supplémentaire. On peut parler de notre équipe et du fait qu’on ne gagne pas, mais on peut aussi parler des qualités de l’adversaire et accepter que, parfois, l’adversaire est meilleur. Le Stade a accéléré dans le sens du mouvement et nous n’étions pas capables de résister. Nous prenons deux essais coup sur coup. Le premier sur un lancement, le second, sur un jeu de mouvement assez classique. Mais ça allait trop vite pour nous. Malgré ça, nous avons tout fait pour revenir dans le match, mais le Stade toulousain a un jeu défensif exceptionnel. Nous avons essayé, poussé, tenté, mais c’était trop fort en face."