Les matchs :

Samedi 09 octobre, 15h : Biarritz - Lyon (stade Aguiléra) / Live Rugbyrama

Samedi 09 octobre, 15h : UBB - Montpellier (stade Chaban-Delmas) / Live Rugbyrama

Samedi 09 octobre, 15h : Racing 92 - Perpignan (Paris La Défense Arena) / Live Rugbyrama

Samedi 09 octobre, 15h : La Rochelle - Castres (stade Marcel Deflandre) / Live Rugbyrama

Samedi 09 octobre, 17h00 : Toulouse - Pau (stade Ernest-Wallon) / Live Rugbyrama

Samedi 09 octobre, 21h05 : Toulon - Brive (stade Mayol) / Live Rugbyrama

Dimanche 10 octobre, 21h05 : Stade français - Clermont (stade Jean-Bouin) / Live Rugbyrama

Les arbitres :

Biarritz - Lyon : M. Marchat, assisté de MM. Beun et Albert. Vidéo : M. Rebollal

UBB - Montpellier : M. Brousset, assisté de MM. Blasco-Baqué et Coussan. Vidéo : M. Chalon

Racing 92 - Perpignan : M. Nuchy, assisté de MM. Noirot et Crapoix. Vidéo : M. Bonhoure

La Rochelle - Castres : M. Cayre, assisté de MM. Ramos et Bats. Vidéo : M. Charabas

Toulouse - Pau : M. Marbot, assisté de MM. Cardona et Gabaldon. Vidéo : M. Briquet Campin

Toulon - Brive : M. Dufort, assisté de MM. Raynal et Blondel. Vidéo : M. Gauzins

Stade français - Clermont : M. Poite, assisté de MM. Datas et Boyer. Vidéo : M. Grenouillet

Les chaînes et commentateurs :

Multiplex sur Canal+ Décalé. Commentateurs : Jean-Baptiste Esculié, Vincent Etcheto, Arthur Bourdeau, Thomas Glavany, Philippe Fleys, Jenny Demay, Nicolas Souchon, Christophe Miédougé, Nicolas Dupin de Beyssat, Romain Magelan.

Biarritz - Lyon sur Multisport+ 253. Commentateur : Pierre Robin

UBB - Montpellier sur Multisport+ 254. Commentateur : Pierre Robin

Racing 92 - Perpignan sur Multisport+ 255. Commentateur : Thomas Suteau

La Rochelle - Castres sur Multisport+ 256. Commentateur : Thomas Suteau

Toulouse - Pau sur Canal+. Commentateurs : Philippe Groussard, Xavier Garbajosa et Romain Lafitte

Toulon - Brive sur Canal+. Commentateurs : Bertrand Guillemin, Franck Azéma et François Plisson

Stade français - Clermont sur Canal+. Commentateurs : Eric Bayle, Marc Lièvremont et Philippe Fleys

Le choc du week-end : La Rochelle - Castres

Rencontre alléchante de cette sixième journée, le duel entre Rochelais et Castrais sera au centre du multiplex de 15h samedi. Les derniers finalistes du championnat de France traversent une période assez délicate après la défaite inaugurale contre Toulouse à domicile, et les revers subis contre le Racing 92, Clermont et Montpellier. Seul le large succès devant des Biarrots remaniés a soulagé les Maritimes. Avides de se racheter, ils reçoivent dans l'antre de Marcel Deflandre des Castrais sans complexe, forts de leur dernier succès devant Toulon. Un match qu'ils abordent sans pression, avec tout à gagner. Alors, les quatrièmes du championnat peuvent-ils faire le gros coup de la journée et enfoncer les Rochelais dans la crise ? Affaire à suivre...

Top 14 - Wilfrid Hounkpatin (Castres) a inscrit un doublé la semaine passéeIcon Sport

Le joueur à suivre : Sekou Macalou (Stade français)

Le Stade français va mal très mal. Avant de recevoir Clermont ce dimanche, les Parisiens se trouvent dans l'inconfortable position de lanterne rouge du championnat. Une place d'autant plus inquiétante que, mise à part la victoire glanée à 14 contre 15 contre Castres, aucun signe de révolte ne semble émerger du côté de la capitale. C'est pour cela que les hommes en rose sont très attendus ce dimanche, en particulier le troisième ligne international Sekou Macalou. Lui qui sait changer le visage de son équipe, comme il l'a si souvent fait ces derniers mois. Capable de faire basculer le court d'un match à lui tout seul, il fait partie des cadres ayant pour devoir de relever le niveau collectif face aux Auvergnats. En ce sens, il est le joueur à suivre ce week-end.

La stat' : 1 carton jaune

Déjà un effet Alexandre Ruiz à Montpellier ? Après cinq journées, toutes les équipes du championnat ont au moins récolté un carton. La dernière équipe en date ? Montpellier. Les Héraultais ont donc reçu leur premier carton jaune samedi dernier à la 69e minute du match contre La Rochelle à l’encontre de Jan Serfontein. Le MHR est d’ailleurs la deuxième équipe la moins pénalisée du Top 14 avec 31 coups de sifflet contre eux. Déjà les premiers effets de l’intégration d’Alexandre Ruiz dans le staff montpelliérain ?