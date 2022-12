Le verdict est tombé dans la semaine, Clément Laporte souffre d'une entorse du genou et plus précisément du ligament latéral interne. La Section paloise devra donc faire sans lui pour au moins six semaines. Depuis le début de la saison, l'arrière ou ailier accumule neuf feuilles de match toutes en tant que titulaire. Il n'a donc manqué que deux journées, la 4e lors du déplacement à Montpellier et la 9e face au Stade rochelais. Ce week-end pour le déplacement face à Castres, Pinto et Roudil devraient former la paire aux ailes de l'équipe paloise.