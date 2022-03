Les Palois ont réussi un exploit assez extraordinaire en s’imposant à Bordeaux, premier du classement. Le succès fut arraché dans les dernières minutes grâce à un essai d’Antoine Hastoy, d'autant que l’arbitre avait refusé un essai aux Girondins juste avant. Mais de l’avis général, la victoire de la Section fut vraiment méritée. Les Béarnais ont marqué trois essais contre un et se sont plusieurs fois montrés dangereux sur des attaques assez spectaculaires. Sébastien Piqueronies expliquait : "Je ressens un grand sentiment de fierté. Les joueurs ont fait preuve de culot, d’audace, d'engagement. Je suis fier de cette audace."

C’est vrai, les Palois ont été brillants via des actions déployées, mais on les a vus aussi performants sur des phases moins spectaculaires, dans le combat d’avants : "On retient souvent les actions aérées, mais j’ai l’impression que les Bordelais ont eu des opportunités sur des ballons portés ou sur du jeu près des lignes. Nous les avons bien contrés…" Tous les Palois qui se sont exprimés l’ont précisé : la défense des ballons portés a joué un rôle clé dans la victoire. "On peut estimer que ce secteur, ainsi que la remise au niveau de notre mêlée fermée, furent les deux symboles de notre force collective et de notre lourd travail", a poursuivi l’entraîneur.

Tumua Manu extraordinaire

On retiendra de ce succès trois jolis essais de trois-quarts, dont deux pour Tumua Manu, centre samoan en pleine euphorie. Comment cet homme ne compte-t-il aucune sélection ? Le premier essai fut le fruit d’une belle séquence avec un ou deux gestes techniques de classe, un travail exceptionnel d'Hastoy qui cassa des plaquages, avant de servir Colombet, auteur d’un service superbe pour le Samoan. Le second provint d’un ballon anodin au départ, Thibaut Daubagna s’échappa dans le couloir des 5 mètres pour retrouver Manu à son intérieur. Défense bordelaise mystifiée.

En fait, samedi à Bordeaux, les Palois marchaient sur l’eau. Tout leur a réussi. Tous les choix de Piqueronies se sont révélés payants, notamment ses changements précoces dans son pack, alors que son "six-deux" fut une totale réussite. On a aussi noté l’entrée très précieuse de Clovis Le Bail en fin de partie. Incisif pour deux, le petit demi de mêlée a su porter l’estocade. Ce succès restera à coup sûr comme le grand coup d’éclat de la saison des Béarnais.