C’est un peu le sujet qui fâche en ce moment sur les bords de la Garonne. Le Stade toulousain dépend-il trop de son demi de mêlée, Antoine Dupont ? Il y a dans cette question une certaine forme de logique me direz-vous, toute formation sur Terre dépendrait du meilleur joueur du Monde. Après avoir été absent lors du déplacement à Clermont le week-end dernier, Dupont est quelque peu incertain pour la réception de Montpellier. L’ancien Castrais souffre d’un état grippal, aux dernières nouvelles, il devrait tout de même revêtir la tunique rouge et noir ce dimanche sur la pelouse d’Ernest-Wallon.

Justement, les joueurs d’Ugo Mola reçoivent les troisièmes du championnat lors de la quinzième journée. Des Montpelliérains en grande forme, qui restent sur six victoires et qui se verraient bien créer l’exploit pour s’affirmer encore un peu plus en Top 14. Quelques jours avant ce choc, Philippe Saint-André s’est exprimé dans les colonnes de Midi Libre. Un entretien dans lequel il a forcément évoqué le demi de mêlée international français, cauchemar de bon nombre de formations ces derniers mois. "En 2021, le Stade toulousain, c’est 90,9% de victoires avec Antoine Dupont sur le terrain. Sans lui, c’est 45,5%. Il vaut donc mieux avoir le meilleur joueur du Monde dans son équipe."

6 défaites en onze rencontres sans "Toto" Dupont

Les statistiques avancées par Philippe Saint-André sont parlantes et surtout vraies. À y regarder de plus près, en terme de résultats, la présence d’Antoine Dupont change les choses, énormément de choses. Explications.

Partons de la base, le demi de mêlée a disputés 22 rencontres avec Toulouse en 2021, dont 19 en tant que titulaire. Durant l’année civile, il n’a connu le goût de la défaite qu’à deux reprises, une sur la pelouse de Lyon, match où il a débuté sur le banc de touche, et une à Bordeaux début décembre. Sinon, ce n’est que des victoires lorsque "Toto" est sur la pelouse.

À l’inverse, si l’on se penche sur les défaites de Toulouse sur l’année civile, c’est encore un peu plus frappant. Les troupes ne se sont inclinées qu’à huit reprises durant les douze derniers mois, un chiffre soulignable car peu élevé mais qui laisse entrevoir une certaine dépendance. Sur les onze rencontres que les Toulousains ont eu à disputer sans leur numéro 9, il en ont perdu six. Six revers pour cinq victoires, ce qui donne bien une moyenne de succès de 45,45%. On pense notamment à des défaites face à Bayonne à domicile ou encore le lourd revers sur la pelouse de Toulon 44-10 la saison dernière. Loin de nous l'idée de crier à une certaine "Dupont-dépendance" pour Toulouse, mais les hommes mentent, pas les chiffres...