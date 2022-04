"L'équipe est très déçue. Nous voulions gagner ce match et on se met en difficulté tout seuls, notamment en première mi-temps en étant imprécis en touche et indisciplinés. Et pourtant, nous n'étions qu'à cinq points à la mi-temps (10-15). On s'est dit que nous reviendrons dans ce match et que nous allions corriger ce qui n'allait pas, trouver les solutions. Nous en avons trouvé quelques-unes, mais nous avons manqué de constance pour le remporter. Nous avons eu ensuite du mal à relever la tête. Quand on n'a pas nos ballons en touche, et je prends mes responsabilités, c'est vraiment compliqué.

Il y avait des têtes baissées, car il y avait beaucoup de frustration aussi. On sentait que nous n'arrivions pas à mettre notre jeu en place. Il y a peut-être un tournant dans ce match quand nous obtenons une pénaltouche dans les 22 mètres lyonnais, que nous perdons car le ballon lobbe notre sauteur. Si on score à ce moment-là, il nous reste du temps pour revenir. Mais sur la globalité nous avons été trop indisciplinés et pas assez précis. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes tous déçus. Il n'y a pas le feu mais il y est quand même un peu... Faut faire attention !

Il reste encore trois matchs, il faut être prudents et agir sur ce qu'on peut maîtriser : notre jeu, notre discipline, notre précision. Tu prends une claque et tu te remets au boulot le lundi et c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas le temps de pleurer. On bascule sur Perpignan et vite. Nous n'avons toujours pas gagné à l'extérieur. Ce sera un contexte particulier. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allés. Ce sera hostile, qui plus est pour le match de la 13e place... "